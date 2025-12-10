韓國瑜發行2026桌曆送簽名照 網喊嘸離開：2028選總統

韓國瑜發行桌曆送簽名照。組合圖 翻攝韓國瑜臉書



立法院長韓國瑜今（10日）在臉書發文表示，簽名時間開始，一張一張慢慢簽，會隨機放進商品裡，希望能被大家收藏起來，祝大家有美好的一天。」留言處貼了兩個網購平台，販賣韓國瑜「2026典亮祝福、歲月同行」桌曆商品，定價498元，出版日期定於下周、12月17日。有網友留言，2028出來選總統、大家都沒離開。

有網友表示，「唯一支持韓國瑜」、「還是只有您最有總統的風範」。有人說「這次的桌曆，可能要等到您2028年出來選總統，才能再見到您本人了！2028我們鋼鐵韓粉再現，大家都沒有離開。」或說，「謝謝韓總，親力親為，我們就是喜歡您的真性情。」台北市議員王欣儀也留言，「太帥了！我也很想要一張。」

韓國瑜桌曆開放預購。翻攝自臉書

韓國瑜日前表示，想將滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。他親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出。每一張都帶著誠摯的心意。

他表示，一直相信溫暖會傳遞。有時悄無聲息，總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但一起相伴。如果有緣帶回家，他由衷地說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

