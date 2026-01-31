韓國瑜發送限量版春聯 祝福民眾馬年平安幸福

（中央社記者王承中台北31日電）立法院長韓國瑜今天在立法院向民眾發送限量版的「馬上幸福」春聯，吸引大批民眾不畏寒冷及綿綿細雨排隊領取。韓國瑜表示，期待馬年能讓大家覺得平安、幸福，所以春聯選了「馬上幸福」4字。

農曆春節將至，立法院長韓國瑜今天下午在立法院大門前，向民眾發送印有「賣菜郎」圖像的「馬上幸福」限量版春聯，由於今天適逢假日，吸引大批民眾前往排隊領取。

儘管今天台北市的天氣並不穩定，下午甚至下起綿綿細雨，但仍無法阻擋民眾排隊領取韓國瑜限量版春聯的熱情，排隊人龍從立法院大門前廣場，一直延續到一旁的濟南教會，更有民眾在凌晨3時就到立法院前等候，足見韓國瑜的高人氣。

韓國瑜面對熱情的民眾，在發送春聯時，不僅與領取春聯的民眾合影留念，甚至還在民眾專程攜帶的立法院紀念酒上簽名，展現親民作風。整個春聯發送活動從下午3時開始至4時結束，歷時1小時。韓國瑜在離去前，還向仍逗留在立院外的民眾打招呼致謝。

韓國瑜發表談話時表示，馬年即將到來，告別了紛紛擾擾的金蛇年，馬年象徵行動力，如萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功。馬代表行動力，也代表熱情及希望。

韓國瑜指出，由於金蛇年國內外情況紛紛擾擾，期待馬年能夠讓大家覺得平安、幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」4字，代表立院對全民及海內外所有好朋友發自內心的祝福，希望馬年，大家都能夠平平安安，每個人都能感到幸福無比。

韓國瑜表示，過年是中華文化最重要的一件大事，家家戶戶要辦年貨、打掃、貼春聯，他個人最喜歡的春聯就是「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，這象徵著中華文化敦厚、良善，呼籲人與人之間要善良的相處。（編輯：林興盟）1150131