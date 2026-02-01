韓國瑜發限量春聯突衝向粉絲 竟是為這事

立法院長韓國瑜昨(1月31日)在立院發送2000份限量春聯，吸引大批民眾排隊領取。期間只見韓國瑜突然衝向粉絲，原來他是要幫一位拿著一瓶「2024年立法院紀念酒」的紛絲簽名。

韓國瑜昨在立法院門口表示，我們想到金蛇年，國內外情況都紛紛擾擾，我們期待馬年能夠讓大家覺得平安，能夠覺得幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」4個字。希望馬年，大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感覺到幸福無比。

發春聯期間，只見韓國瑜突然衝出去，原來是要幫一位紛絲簽名。韓國瑜說「不好意思」，一位婦人拿著一瓶「2024年立法院紀念酒」請韓國瑜簽名，並表示，「弟弟來等好久了，等好幾個小時了」。 韓國瑜回說，「我知道，所以我趕快趕過來」。韓國瑜邊簽名邊說，「這酒已經絕版了」；婦人回說，「對啊，我現在在等新版」。

廣告 廣告

網友表示，「韓院長的有心在於他的真誠」、「看看韓國瑜，一個好官好人就長這個樣」、「院長看到追上去簽名太溫馨了」、「韓院長西裝領上別的胸章，好可愛」、「親民的韓院長」、「感動，韓國瑜總不讓人失望，可惜沒法去領」、「哇！這真的很親民」、「為親民的韓院長喝采，辛苦了」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

【看原文連結】