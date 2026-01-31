韓國瑜的「韓先生特別版」限量春聯見面會來了 下午3點登場

年節腳步逐漸逼近，立法院長韓國瑜先前宣布今年春聯主題為「馬上幸福」，春聯也大受外界歡迎，而立院再加印2000份「韓先生特別版」限量春聯，將於今（31日）下午15時在立法院台北院區發送，而這也是「韓先生特別版」限量春聯唯一見面會。

韓國瑜先前分享有關新春題辭「馬上幸福」，是以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜日前在臉書發文表示，「韓先生特別版」限量春聯，唯一見面會正式登場，一年一度，只此一次。日前推出「馬上幸福」受到大家的歡迎，由於索取者眾，為能分享過新年的好運，立院特別再加印2000份特別版，現場提供民眾索取，2000份現場發完為止、不再加印。

韓國瑜也提到，數量有限，發完為止，也希望馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始。

