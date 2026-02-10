韓國瑜相信高金素梅經得起檢驗 籲檢調勿當政治打手

無黨籍立委高金素梅的住家、立法院辦公室今天(10日)上午遭到搜索。立法院長韓國瑜今天受訪表示，北檢搜索高金素梅辦公室，程序上沒有問題，他相信高金素梅經得起檢驗，但也尊重檢調，他呼籲檢調進行調查要公正，千萬不要當政治打手。

無黨籍立委高金素梅的住家、立法院辦公室10日上午遭到搜索。北檢表示，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，目前持續調查中。

對此，立法院長韓國瑜中午受訪表示，北檢搜索高金素梅立法院辦公室，程序上是完備的，北檢檢察長有先致電給立法院秘書長周萬來，周萬來便致電給他，接著檢調在立法院人員的陪同下進入高金素梅立法院辦公室，因此，程序上是沒有問題。

韓國瑜說，高金素梅20多年在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要涉及原住民所有權益，高金素梅可以說是「一女當關、萬夫莫敵」。他相信高金素梅經得起檢驗，但也尊重檢調，希望檢調對於高金素梅以及立委所有的調查必須公正，若立委的人權都不能被保障的話，一般民眾就更辛苦了。

韓國瑜再次呼籲檢調「在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手」，希望司法檢調人員往此方向努力。