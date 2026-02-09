韓國瑜盼向總統「進言」解預算僵局 綠委轟：沒作為還想丟包

即時中心／梁博超報導

立法院新會期即將開議，不過115年度總預算案迄今尚未付委審議，8年共1.25兆元的國防特別條例更遭藍白多次封殺。立法院長韓國瑜近期受訪表示，他會正式向賴總統提出建議，是否要考慮「化」這個字，因為永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。對此，民進黨立委陳培瑜質疑，韓國瑜院長是唯一能促進預算實質審核的人；但到現在卻沒有作為，甚至還想丟包。「請韓院長拿出肩膀、負起責任、扛起擔當。」

韓國瑜近日接受《TVBS》訪問時指出，國內三個政黨在對撞，美國國會、台灣國會之間與在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，「我覺得這個已經到了一個很不好的負面發展」。他強調，「我已經到這個年紀了，看很多事情、事物的看法，跟過去是有所不一樣，我希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家能夠往前進」。

韓國瑜更表示，賴總統過年新春可能會邀請五院院長去（總統府），他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小，小事化無，逢凶化吉」；他認為，中國文字的「化」非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。

然而，民進黨立委陳培瑜指出，目前在立法院引起最大討論的跟引起高度社會共識的，當然就是該審而沒有審的總預算，還有國防採購特別條例。「不是只有美國關心，還有世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進更多的民主國家合作。」

然而，陳培瑜直言，很可惜是，韓國瑜院長是唯一、也是最有機會主持公道，促進預算實質審核的人；但韓院長到現在卻沒有作為，甚至還想丟包給賴清德總統。

「我們就要問，有一個只會訂便當或是宣佈生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？只會丟包只會甩鍋？沒有擔當不敢作為？」陳培瑜更質疑，甚至合理懷疑，是不是他只肯聽傅崐萁或是黃國昌的？或者是中共、鄭麗文相關的指導呢？「請韓國瑜院長拿出肩膀、負起責任、扛起擔當。」

