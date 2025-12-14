韓國瑜確定不來賴清德三缺一！總統府國政茶敘流程曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德日前就當前朝野僵局難解之題，為此表態邀請行政院、立法院、考試院於明日(12/15)至總統府舉行院際國政茶敘，但傳出立法院長韓國瑜已婉拒。而總統府今日仍公布明日茶敘流程，預計全程將採閉門形式，會後將釋出新聞稿對外說明。

總統賴清德，資料照

針對藍白於立院聯手通過《財劃法》，執政黨近日傳出傾向不副署、不執行，遭在野黨批是踐踏民主憲政。而再加上最近通過的反年改法案、國防特別預算案遭在野黨封殺等等，傳出賴總統打算為朝野對立一事，舉辦國政茶敘，但韓國瑜以須事先取得立院各黨團授權為由，最終決定缺席。

廣告 廣告

在韓國瑜預告缺席後，總統府今日仍發布茶敘訊息，表示將如期舉行，但全程將採閉門形式進行，會後將再釋出新聞稿，相關流程如下：

10:25 總統帶領兩院正副院長進入大禮堂

10:30 合影

10:35 茶敘開始

12:00 茶敘結束

更多FTNN新聞網報導

初次當選時阿扁還是市長！8連霸綠營台北市議員宣布交棒

助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎

府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮

