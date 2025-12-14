韓國瑜確定缺席！賴清德明天邀行政院、考試院舉行國政茶敘 流程曝光

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德為《財政收支劃分法》、年金改革等修法議題，明（15）日邀請行政院、立法院及考試院院長到總統府進行國政茶敘，但被立法院長韓國瑜婉拒。（圖／資料照）

總統賴清德為《財政收支劃分法》、年金改革等修法議題，明（15）日邀請行政院、立法院及考試院院長到總統府進行國政茶敘，但被立法院長韓國瑜婉拒，不過明天的國政茶敘將照常舉行。根據總統府的規劃，明國政茶敘明天上午10時30分舉行，行政院、考試院正副院長都會出席，茶敘預計在中午12時結束。茶敘全程採閉門形式進行。

面對朝野僵局難解，賴清德日前邀請行政、立法、考試三院院長於明（15日）赴總統府進行國政茶敘，但韓國瑜以需先取得立院各黨團授權後為由，幾經考量後決定缺席。

雖然韓國瑜確定缺席，但明天國政茶敘照常舉行。根據總統府的規劃，賴清德預計明天在10時25分，會帶領行政院、考試院的兩院院長、副院長進到總統府大禮堂，先完成合影後就會進行閉門會議，預計中午12時結束，茶敘時間預計進行1個半小時。

