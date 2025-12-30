韓國瑜稱中共若介選怎會是綠營執政？律師神舉例嘲諷一句 網全笑翻

政治中心／施郁韻報導

近日流出中共介選錄音檔，內容討論操縱台灣2018年底高雄市長選舉。（圖／記者楊士誼攝影）

近日日本《讀賣新聞》報導曝光幾段音檔指出，中共解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務，指出解放軍已撥款2000萬人民幣（約9000萬元新台幣），隔海操控台灣選情、買網軍造「韓國瑜效應」。韓國瑜痛批抹紅，稱如果真的有中國介選，怎麼還是民進黨執政？對此，律師林智群狠酸一句，網友全笑翻。

《讀賣新聞》報導，第一段音檔對話顯示，中共解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長與「沃民公司」負責人齊中祥討論，稱「56所」可在2018年底先獲得「戰略支援部隊」資金，針對「台灣地區」九合一選舉進行干預，初期預算500萬人民幣；若執行順利，將再投入1500萬人民幣，進行選情預測及干預。第二段錄音檔，丁處長在與齊中祥的對話中，宣稱將在2018年高雄市長選舉中，掌握精準情報信息。丁處長聲稱，希望藉由這次合作處理台灣九合一選舉，打響沃民公司的「輿情情緒分析系統」知名度，並驗證其干預台灣選舉的能力。

廣告 廣告

韓國瑜28日痛批抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，且若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？選前繪聲又繪影，選後證明假訊息。滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

對此，林智群29日在臉書嘲諷，「韓國瑜反問，如果中國介選，為什麼還是民進黨執政？這個話術太好回答了，高中的時候，有同學在某科作弊，結果還是考不過我。作弊就保證第一名嗎？如果產品太爛（辯論時還在脫鞋搓腳），中國幫忙作弊，也不一定可以選上阿！誰想選一個好笑的咖當總統啦！」

網友紛紛留言直呼：「作弊也考零分，只證明他爛到笑，不代表沒作弊」、「作弊還被當才好笑」、「這不就自證了自己高雄市長不當想當聖上」。

更多三立新聞網報導

億級預算「保送」韓國瑜？解放軍錄音檔流出 揭中共2028毀台計畫

韓國瑜稱賴清德「當今聖上」！陳揮文提真實現況狠打臉

傳中共介選造韓流 吳音寧嗆韓國瑜不敢面對：我深有所感

中國介選錄音曝！批綠見獵心喜帶風向 鄭麗文扯：民進黨沒招了

