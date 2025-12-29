韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」

政治中心／楊佩怡報導

日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。





韓國瑜稱主政者為當今聖上！陳揮文開酸「若真稱帝、獨裁」：可以批評消遣他？

2018 年高雄市長選戰中，韓國瑜憑藉強大聲量掀起「韓流」。但日媒《讀賣新聞》近期揭露，暗網流傳的錄音顯示，中共當年疑似曾策劃介入該場選舉。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

回顧整起事件，日本媒體《讀賣新聞》近日報導指出，暗網流傳3段音檔，內容為中共解放軍與民間企業之間的私下對話，討論如何介入2018年高雄市長選舉，藉此推升韓國瑜所引發的「韓流」聲勢。韓國瑜則在臉書發文駁斥該報導，他痛批「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣」，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。韓國瑜質疑，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜稱主政者為當今聖上！陳揮文開酸「若真稱帝、獨裁」：可以批評消遣他？

韓國瑜發文駁斥日媒《讀賣新聞》的報導。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜直言，「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡」。他認為，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若是2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，不僅太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。他呼籲為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒。

韓國瑜稱主政者為當今聖上！陳揮文開酸「若真稱帝、獨裁」：可以批評消遣他？

陳揮文發文表示若賴總統真的稱帝，「我們還可以上網開直播寫臉書，批評他嗎？」。（圖／翻攝自陳揮文臉書）

對此，陳揮文在臉書發文指出，「2000萬人民幣」有查證消息來源？有平衡報導？媒體標題直接下「鐵證」？他認為若媒體的爆料是真的，「馬英九、徐巧芯現在應該都在土城！」。接著他話鋒一轉，提到韓國瑜說的「今日主政者怎會是當今聖上」，陳揮文表示今日主政者如果是所謂的「當今聖上」，怎麼會有立法院、立法院長？且若賴清德真的稱帝、真的獨裁，「我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。





原文出處：韓國瑜稱主政者為當今聖上！陳揮文開酸「若真稱帝、獨裁」：可以批評消遣他？

更多民視新聞報導

一眼看新聞／中配喊武統遭遣返「與第五縱隊」有關？爭議1次看

傳上海逼蔣萬安發表「親中言論」！梁文傑回應了

張文隨機砍人掀死刑爭議！王世堅昔「8字」嗆廢死再暴紅

