韓國瑜稱主政者聖上 陳揮文酸：可以批評消遣他？

〔記者林南谷／台北報導〕立法院長韓國瑜2018年以黑馬之姿翻盤當選高雄市長，日本媒體《讀賣新聞》指稱中國解放軍曾有意介入選舉協助韓國瑜當選，並向企業尋求支援，對話中甚至暗示已準備共計2千萬人民幣(約9千萬台幣)作為資金。

對此，韓國瑜28日回應痛批「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」，透過臉書發文指出，以及近日新聞影射的所謂共諜人物，他稱「根本完全不認識」，並反問若真有中共介入選舉，依照如今被描繪得活靈活現的劇本發展，「今日主政者怎會是當今聖上？」

電視名嘴、資深媒體人陳揮文評論此事，他表示：「2000萬人民幣有查證消息來源？有平衡報導？媒體標體直接下鐵證，倘若爆料都是真的，前總統馬英九、藍營立委徐巧芯現在應該都在新北市土城！」

話鋒一轉，陳揮文再提「今日主政者如果是所謂的當今聖上」，他說：「如果賴清德真的稱帝？真的獨裁？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」

中國介選砸9千萬造「韓流」？韓國瑜駁：抹紅抹黑

