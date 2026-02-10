韓國瑜稱會保障李貞秀等每個立委 綠營籲依法行政勿雙標

民眾黨新科立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，針對立法院長韓國瑜稱，他會保障李貞秀等在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題；民進黨今天(10日)質疑，李貞秀始終沒有向內政部遞交「喪失中國籍證明」，內政部及民進黨立院黨團早已發函要求立法院查明李貞秀的國籍問題，但未獲回應，反觀韓國瑜面對民進黨立委沈伯洋遭中國跨境鎮壓時視而不見，是赤裸裸的雙重標準，呼籲韓國瑜應依法行政。

民進黨今天(10日)透過臉書發文指出，民眾黨立委李貞秀面對「中國國籍」爭議，始終沒有向內政部遞交「喪失中國籍證明」，內政部兩度正式發函立法院，要求查明李貞秀的國籍問題，至今未獲任何回應；民進黨立院黨團也正式行文立法院長韓國瑜，要求依「國籍法」第20條規定，儘速查明並依法處理，若不符資格就應解職。

民進黨質疑，面對這項重大爭議及國安問題，韓國瑜只留下一句「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，接下來要如何處理卻隻字未提。更諷刺的是，當民進黨立委沈伯洋遭到中國跨境鎮壓、威脅人身安全時，韓國瑜選擇視而不見，還稱「自己生病叫別人吃藥」；如今卻高調保障一位恐還具有中國國籍的委員，前後對照，完全是赤裸裸的雙重標準。

民進黨表示，韓國瑜放任可能有雙重國籍的立委進出國會、索取資料、參與會議，甚至還說保障其問政是「天職」，這樣的作為是無視台灣的國家安全，呼籲韓國瑜身為立法院長，應依法行政，不要空口說白話。(編輯：宋皖媛)