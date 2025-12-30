韓國瑜稱若中共介選怎會是民進黨執政？律師諷：考試作弊就保證第一名嗎？

韓國瑜反問，若中國介選，為什麼還是民進黨執政？律師林智群嘲諷，考試作弊就保證第一名嗎？ 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日媒報導指出，中共解放軍與北京沃民高新科技合作，疑似透過建立輿情分析系統，干擾2018年的高雄市長選舉。對此，當時為高雄市長候選人的立法院長韓國瑜痛批抹紅、抹黑、抹臭，並說，若真有中共介入選舉，今日主政者怎會是當今聖上？對此，律師林智群嘲諷，考試作弊就保證第一名嗎？

日本《讀賣新聞》報導指出，中共解放軍與北京「沃民高新科技」公司疑似聯手，計畫在2018年高雄市長選舉前，建置輿情分析系統，企圖干預台灣選舉；曝光的錄音檔直指解放軍旗下神秘的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）與北京科技公司聯手，還砸下2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，成功讓「韓流」席捲全台。

廣告 廣告

韓國瑜28日痛批，抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。從向澳洲政府自首的王立強間諜案、到向心夫妻涉國安案遭限制出境，以及這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？。

對此，林智群29日發文提及，日媒爆料中國在2018年花了1億元搞了網軍介入台灣選舉，最後掀起「韓流」，韓國瑜當選高雄市長，韓國瑜反問，若中國介選，為什麼還是民進黨執政？

「這個話術太好回答了」，林智群直言，「高中時有同學在某科作弊，結果還是考不過我，作弊就保證第一名嗎？」，他嘲諷，「若產品太爛（辯論時還在脫鞋搓腳），中國幫忙作弊，也不一定可以選上啊，誰想選一個好笑的咖當總統啦！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

徐巧芯喊彈劾賴清德是憲政底線 翁達瑞轟：不學無術！丑角當道是台灣社會悲哀

偷臭侯友宜？黃國昌喊「讓新北學童吃熱的營養午餐」他諷：國民黨讓小朋友吃冷飯？