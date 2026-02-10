韓國瑜稱要保障李貞秀問政 劉世芳：立法院要白紙黑字對法律負責

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（10）日中午接受主持人黃光芹CNEWS匯流新聞網政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖／CNEWS匯流新聞網提供）

中配李貞秀月初就任民眾黨立委，但是未放棄中國國籍引發爭議，立法院長韓國瑜近期表態「保障立委問政是我的天職」。對此，內政部長劉世芳今（10）日表示，無論是哪一層級的公務員，都要對法律負責，她強調，李貞秀適用哪一條法令得以行使立法委員職權，也請立法院白紙黑字寫清楚。

對於李貞秀的國籍爭議，劉世芳今天中午接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，李貞秀到職服務的機關是立法院，現外界各自解讀法令，但不管國籍法、兩岸人民關係條例或選罷法，立法院公務人員所要執行的部分是法律賦予的規定，不是內政部，也不是靠選務人員告知，而是無論哪一層級的公務人員，都要對法律負責，這並非針對個人。她強調「我們尊重立法院權益，但公務人員要對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責」。

劉世芳說明，她是負責國籍法的主管機關，李貞秀就職前就要申請放棄，但不管立法院或內政部都沒有收到退籍申請書，等同李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序。

針對中選會頒發當選證書，劉世芳解釋，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書外，還要經過中央選舉會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

劉世芳也澄清，我們要對立法院負責，而非李貞秀。她說，我國立委共113名，現只有李貞秀有爭議，並非起頭要所有行政部會對抗立法院，而是李貞秀若是不被國籍法承認的立委，合法性將備受質疑，看立法院的智慧如何處理下一步。她更舉前南投縣議員史雪燕、前立委李慶安因雙重國籍被解職，指出法律嚴肅性就在這個地方，不能因任期已滿而認為還特意解職是多此一舉，而是若國家沒有依法律就不要講民主、不要講法治。

