韓國瑜稱賴清德「當今聖上」！陳揮文提真實現況狠打臉

政治中心／劉宇鈞報導

對於近日爆出的中國介選疑雲，立法院長韓國瑜駁斥稱「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。媒體人陳揮文不認同韓所謂「當今聖上」的用詞，他說，若總統賴清德真的稱帝、獨裁，民眾現在怎麼可能還可在網路上對賴發表各式評論。

日本《讀賣新聞》報導，中共解放軍與北京沃民高新科技疑似聯手在韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉，內容更出現人聲錄音證據。相關音檔內容為解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，在2018年與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務。

當中明確指出，解放軍已撥款2000萬人民幣給「戰略支援部隊」下屬「56所」(中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所：對外名稱為「江南計算機研究所」 )，將向沃民公司採購一套「輿情情緒分析系統」，希望能藉此系統提供預測、操縱台灣2018年高雄市長選舉。

韓國瑜28日發文回應，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜強調，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒」。

陳揮文在臉書轉發韓國瑜該則貼文，他說，2000萬人民幣有查證消息來源？有平衡報導？特定媒體標題直接下「鐵證」？倘若特定爆料都是真的，前總統馬英九、國民黨立委徐巧芯現在應該都在土城。

話鋒一轉，陳揮文直言，今日主政者如果是所謂的「當今聖上」，怎麼會有立法院、立法院長？「如果賴清德真的稱帝？真的獨裁？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」

