韓國瑜稱過年見賴清德提「化解」建言 王義川樂見：助藍營放棄意氣之爭

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委今(９)日王義川上午前往民進黨台北市黨部，陪同中正萬華市議員擬參選人張銘佑、中山大同市議員擬參選人林子揚登記初選。(圖/翻攝畫面)

立法院持續卡關中央政府總預算及國防特別預算，立法院長韓國瑜透露，賴清德總統過年時，可能會邀請五院院長去，他會向總統提議，考慮「化」這個是，大事化無、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。對此，民進黨立委王義川今（9）日受訪時表示，化解這些事情是好，而韓國瑜願意講、也願意協助國民黨放棄這些義氣之爭，讓台灣趕快回到正軌。

韓國瑜8日受訪時透露，過年時總統賴清德可能會邀請五院院長去，屆時他會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

對此，王義川上午陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記，媒體詢及此事時，他表示，韓國瑜是國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事。他說，以韓院長的高度，願意出來講，那應該也願意協助國民黨，大家就要放棄這些義氣之爭，讓台灣趕快回到正軌，國會回到正常軌道，非常樂觀韓院長說法。他強調，，總統請五院院長大家聚會，化解這些事情，都是好事。

