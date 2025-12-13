韓國瑜稱「不克出席」國政茶敘 賴清德籲考慮：知道他有難言之隱

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

國民黨團、民眾黨團掌握立法院多數，不僅頻通過爭議法案，更聯手封殺政院版《財劃法》、國防特別條例草案等，導致朝野不斷交鋒。為因應多項修法對國家憲政民主與財政健全之挑戰，總統賴清德15日上午將邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲，進行國政茶敘；未料，韓卻突然表達不克出席。對此，賴清德今（13）日喊話，「我們知道韓院長有難言之隱，不過請他再思考一下」。

國民黨立院黨團將「反年改」列為本會期優先法案，要求停砍公立學校教職退休金、停止所得替代率逐年降低。昨日藍白再度挾著人數優勢，於立法院正式三讀通過，行政院無奈表示，此舉將使得年改過去7年功虧一簣。

對此，賴清德表示，年金議題牽涉世代正義、國家財政永續，過去前總統蔡英文任內，花了1年多的工夫組織委員會、開公聽會，在立法院朝野深入討論，才有這個共識結果。他說道，蔡英文完成了1項，不僅前總統馬英九想完成但沒辦法完成，同時也是社會長期要求的重大政策，這個時候不應該再走回頭路。

賴清德也喊話，希望反年改法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會公平正義思考，能夠再好好討論。

媒體追問，會希望韓國瑜也再三思考參加茶敘？賴清德回應，「我當然希望韓院長能夠參與」，因為國家的重大議題，歡迎行政院還有其他院際以外，當然希望立法院能夠參加，所以希望韓國瑜能夠再考慮一下，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

