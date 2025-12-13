政治中心／唐詩晴、董子誠、林靜、廖文樸 台北報導

運動部長李洋日前首次參加朝野協商，就被立法院長韓國瑜當場點名虧動作太慢，面對玩笑李洋不僅沒有動氣，還展現運動家高EQ，幽默回應說自己是李洋不是羚羊，不過事後李洋也在臉書解釋，自己當天並非遲到，而是門口人潮擁擠，擠不進去，展現運動部長的氣度與幽默感。

運動部長李洋：「我覺得韓院長蠻幽默的，我自己覺得真的蠻幽默的。」

展現運動家風度，運動部長李洋，前兩天首次參加朝野協商，就被立法院長韓國瑜虧。

立法院長韓國瑜（12.11）：「運動部李部長運動部李部長，這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊，他應該是飛毛腿才對啊。」

韓國瑜稱「奧運金牌動作這麼慢」 李洋：我不是羚羊啊

運動部長李洋在臉書發文解釋當天會議室外擠滿人潮，難以進入。（圖／民視新聞）

運動部長李洋：「很感謝韓院長以幽默的方式帶過，我覺得這部分來講，當然當天被堵在門外，後續如果有相關（會議）的話，我會提更加早的在門外，趕快避免被堵在門外的可能性。」





李洋事後也在臉書笑稱，自己是「李洋，不是羚羊」，強調沒有遲到，人一直在場外等著被CUE，只是聽到呼喊當下，會議室外的人潮，擠得像排演唱會入場，一時之間真的擠不進去，還說協商可以塞車，但推動運動政策的腳步不會塞車，展現高EQ。

韓國瑜稱「奧運金牌動作這麼慢」 李洋：我不是羚羊啊

王齊麟日前在臉書PO出「麟洋配」合照，搞笑發文說第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在。（圖／民視新聞）

昔日搭檔王齊麟，日前也在臉書PO出真的「麟洋配」合照，搞笑說「部長好，第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在」，釣出大批粉絲留言，「不准對部長沒大沒小」，但王齊麟與陳詩媛，12/21將在萬豪酒店舉辦婚宴，部長如何給祝福？





運動部長李洋：「我當天會到場所以當然祝福的話就留給當天。」

婚後生活甜蜜的王齊麟，日前才和十元姊妹，挑戰換換舞，從6月登記結婚到10月宣布晉升人父，人生下一階段，進展快速，粉絲敲碗想看到的"麟洋配"，就等婚宴當天重現。

