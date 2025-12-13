韓國瑜稱「奧運金牌動作這麼慢」！李洋：院長很幽默

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

立法院長韓國瑜日前主持黨團協商時，討論運動部預算卻未見部長李洋，連續唱名三次後幽默打趣「奧運金牌怎麼動作這麼慢，應該是飛毛腿才對」。李洋隨後進場笑回「我是李洋，不是羚羊」，化解尷尬。事後李洋在臉書說明，因場外人潮眾多被卡在門外，並非遲到。今（13）日出席宏道獎頒獎典禮受訪時，李洋受訪被問到此事，表示不覺得委屈，反而覺得韓國瑜相當幽默，也自嘲下次會更早到。

立法院長韓國瑜日前在立法院召開黨團協商，討論運動部相關預算時，一度不見部長李洋身影。韓國瑜現場唱名三次未獲回應，隨後幽默打趣表示：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊？」不久後李洋終於進入會議室，也立刻接招回應：「跟院長報告，我是李洋，不是羚羊啊！」現場氣氛頓時輕鬆不少。

廣告 廣告

事後，李洋也在臉書發文還原當天情況，表示這是他第一次到立法院參與朝野協商，「我其實一直都在場外等待，結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。」院長在裡面點名三次沒看到我，還幽默地說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」他要跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是「進不去」！

李洋今日前往出席宏道獎頒獎典禮，典禮前接受媒體訪問時，被問及此事的心情，他笑說下次會更早在門外等候，避免再發生被堵在外面的情況。至於是否感到委屈，或怎麼看待韓國瑜的發言，李洋則直言：「我覺得韓院長滿幽默的啊。」

另外，媒體也關心2026年第六屆世界棒球經典賽相關準備。李洋表示，相信台灣選手一定會全力以赴，相關事宜也曾與中職會長蔡其昌進行討論，未來運動部將全力支持。





原文出處：快新聞／韓國瑜稱「奧運金牌動作這麼慢」 李洋：院長滿幽默的啊！

更多民視新聞報導

缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

不畏中國施壓！最先進晶片根留我國 吳志中讚：台灣是美核心利益

台大驚傳抗議活動！校長陳文章拚續任 學生團體因「這事」槓校方

