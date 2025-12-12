韓國瑜稱「工作壓力大」未簽連署就走！遭嗆「助理壓力也很大」

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發跨黨派助理強烈反彈，近300名助理連署要求撤案。今（12）日上午助理在立法院外集結抗議，並與陳玉珍協商。立法院長韓國瑜到場關心，但在因工作壓力咳嗽表達抱歉時，遭助理當場嗆「助理壓力也很大」，而助理要求韓國瑜簽撤案連署時，韓僅鞠躬致意離場。

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」法案，引發立法院助理群體強烈反彈。若法案通過，立委將可統籌助理費用，且無須提交檢據核銷，引起跨黨派近300名助理連署呼籲撤回法案。今日上午9點半，助理們集結於立法院正門，公開表達不滿，要求陳玉珍收回提案。

今日上午9點半，助理們集結於立法院正門，公開表達不滿，要求陳玉珍收回提案。（圖／民視新聞）

據《自由時報》報導，在助理代表進入會議室與陳玉珍面對面協商，立法院長韓國瑜也現身關注，他表示，這是他任內首次正式接獲助理工會請願，因此特地到場致意，期望雙方能充分溝通。韓國瑜提到，他與行政院長卓榮泰皆曾任國會助理，深知助理工作的辛苦，因此對助理們的訴求格外重視。

在談話中，韓國瑜數度咳嗽，並提及「最近工作壓力很大」。此話一出，助理工會成員立即回嗆「助理的壓力也很大！」。韓國瑜隨後表示，助理若有意見可以隨時提出，未來將安排公聽會，強調立委提案與國會助理權益都會被重視，務必確保助理的權益不受忽略。

韓國瑜要離開前，發起撤案連署的助理當場拿出連署書，要求韓國瑜簽名支持，但他並未接受，只是簡單鞠躬致意後迅速離開。助理們在會議室門口高喊「請院長簽名」，韓國瑜仍未停下腳步，直接離場。

經過協商，陳玉珍與助理代表達成三項共識：首先，國會助理是立法院運作不可或缺的角色，工作權益與福利不能倒退，公費薪資、年終獎金及健保、勞保、退休金、健康檢查補助、生日禮金等現行制度均不受影響；其次，現行制度仍有改善空間，例如專業加給、資深加給與在職進修補助等，立法院應加速法制化進程，提升助理權益；最後，未來相關法案審查時，陳玉珍承諾將納入助理工會提出的修法版本，透過修正動議合併審查，以彌補原法案不足。

儘管達成協商共識，陳玉珍仍重申，她會提出修正案，但不會撤案。

