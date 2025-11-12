韓國瑜稱「生病的人要別人吃藥」 民進黨質疑：要跟鄭麗文互別苗頭？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日出面談話表態挺沈伯洋，不過他形容賴清德是「生病的人要別人吃藥」，並把「球」丟回給賴清德。對此，民進黨立院黨團下午召開記者會，質疑韓國瑜此舉是不是要和你們黨主席鄭麗文互別苗頭？要搶奪與對岸對話的主要發聲權？
民進黨立院黨團下午召開記者會，幹事長鍾佳濱指出，韓國瑜的說法宛如是在檢討、譴責受害者，不應該將破壞和平的責任歸咎台灣，而是加害方，並強調這種「屈從」的心態非常不可取，認為國民黨的此種心態正在破壞兩岸及區域和平。
賴清德昨天公開受訪表示，「期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由」。對此，韓國瑜今天下午在立法院發表公開談話，他強調，「身為立法院長，對每一位立法委員的言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事不受到恐嚇威脅，這是立法院長的職責所在」。
韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。對於賴清德點名要他聲援，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」。
韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四，還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭」。
對於韓國瑜的說法，鍾佳濱提到，早在10月31日，針對沈伯洋遭到重慶公安立案調查一事，民進黨團就希望含院長能夠促成這分朝野共同聲明，但當時國民黨團總召有不同意見，韓院長僅將這份聲明收了起來並未處理，然而昨天賴總統的呼籲後，韓院長今日終於回應了。
鍾佳濱表示，首先肯定韓院長為了國會尊嚴站出來發表談話，這點不失為我們國會議長應有的高度；第二，我們也肯定韓院長清楚的說明，包括沈伯洋在內，全體的國會議員都可能遭遇同樣的人身安全威脅，韓院長甚至提到沈委員未來要更加的留意。除了這兩點肯定之外，但也對韓院長的立場表示不解。
鍾佳濱指出，他質疑為何韓院長在賴總統的呼籲下，才回應沈委員的議題，黨團對此表示不解，也認為回應的時機點令人納悶。他在此呼籲韓院長應以蒼生為念，團結國會，共同對抗侵略。
鍾佳濱續指，反侵略、反併吞、反對推進統一，是全體中華民國臺灣2300萬民眾的共同目標，這部分賴總統已在11月的將官晉任典禮上重申國軍的使命，明確了國家元首的立場。他認為韓院長身為國會議長，應團結國會朝野各黨派來支援國家元首，支援總統捍衛國家主權、維持現況安定、保障人民安全的立場，與賴總統維持臺海安定的決心相符。
此外，鍾佳濱也質疑，對岸每天無時無刻派遣共機、共艦繞台，飛彈更是對準台灣，如果這不是台灣的境外敵對勢力，難道是來跟台灣人民早安問候嗎？所以她想要問韓院長，究竟今天破壞台海和平安全現況的是誰？這就如同婦女朋友人身安全遭到侵害，結果不去譴責加害人，卻來檢討受害人穿著，甚至要求對方待在家裡比較安全，這樣的心態他們是在非常不解。
書記長陳培瑜則表示，韓院長的一席話，會讓全世界民主國家好朋友們，還有曾經受到極拳壓迫的個人，感到悲傷和遺憾。韓院長你今天選擇和每天對你威脅恐嚇、拿出武器對著你的加害人站在一起，並未選擇和民主自由站在一起，除了十分不解韓院長為何會說這樣的話，這讓他們認為，你是不是要和你們黨主席鄭麗文互別苗頭？要搶奪與對岸對話的主要發聲權？
陳培瑜強調，我們不希望造成錯假的國際訊息，所以今天記者會標題才叫做「以蒼生為念」，希望韓院長別眼睛狹隘的只看到政治事件，希望你要聽見全世界人民對於民主自由的在意，對於民主自由的堅持，跟所有人為這件事情所付出來的努力，然而韓院長你的一席談話，卻讓人非常失望與遺憾。
陳培瑜想問，難道韓院長選擇和加害人站在一起，有無別的原因？民進黨一直以來都堅持中華民國，在台灣維持現狀，維持民主自由的憲政，這才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是選擇向加害者投降和下跪，這樣其實沒辦法維持和平，而是根本在破壞兩岸和區域和平，國民黨這樣的心態非常不可取。
陳培瑜補充，韓院長平常非常喜歡「掉書袋」，現在換我們掉個書帶給韓院長，你還記得邱吉爾曾經說過，「在戰爭跟屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後你仍然得面對戰爭」。韓院長很愛讀書，相信對這一段歷史非常清楚。
陳培瑜說，現在國際上有非常多國家都曾對中共提出譴責，大家最近非常熟悉的，就是日本首相高市早苗，她曾說過「台灣有事就是日本有事」，還說會行使集體自衛權，這件事也讓對岸跳腳，難道韓院長也要跟著一起跳腳嗎？美國國務卿盧比歐也說嚇阻中共侵略台灣，從強化台灣自我防衛能力開始。還有歐洲議會也通過外交及防衛報告譴責中國對台灣的脅迫，這些聲音看起來韓院長完全沒聽見。
最後陳培瑜要問，韓國瑜院長，你現在是不是很害怕？害怕中國對你的威脅，害怕中國對你的恐嚇你是不是好怕？沒關係，韓院長，我要公開呼籲全臺灣全世界相信民主自由價值的所有人都會願意保護你。韓院長，如果你真的受到了中共的威脅中共的恐嚇，你站出來告訴我們，你願意公開求救。我相信全世界跟民主自由國家站在一起，人都願意保護你。
延伸閱讀
蔣德綱/搶救黑熊大兵？
要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位
沈伯洋有危險？ 媒體人批賴「吃韓國瑜豆腐」非第一次：究竟誰執政？
其他人也在看
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明...CTWANT ・ 14 小時前
「一胎化」後遺症 陸男娶不到老婆 紅娘忙著配對
現代人想找對象，真的越來越難嗎?有14億人口的中國大陸，去年就只有610萬對新人結婚，比十年前少了一半以上，主要因為大陸先前一胎化政策，造成性別比例失衡，以及工作壓力的影響，許多年輕男女，都找上婚姻介紹平台幫忙，導致相關的相親產業，蓬勃發展，但當中也出現許多奇奇怪怪的條件，考驗紅娘功力。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委翁曉玲因發言風格「嗆辣」、言論內容及政治表態常引發爭議，三不五時就會捲入輿論風暴。例如，我國著名羽球搭檔李洋、王齊麟，先前於巴黎奧運奪金後，翁竟謬稱兩人為「中國人的驕傲」，引發強烈反彈；而由於她同時身兼清華大學教師，其學校辦公室門上，也被憤怒的學生張貼「中國人教授」、「中國客座教授」等圖文。而如今，更傳出其教師資格遭清大科法所拔除，對此，民進黨團今（12）也做出回應。民視 ・ 20 小時前
被賴清德點名「維護國會尊嚴」...韓國瑜竟反要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」：這樣才能解決問題
韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。放言 Fount Media ・ 19 小時前
中共全球抓捕沈伯洋 吳思瑤轟韓國瑜麻木不仁：立法院不能置身事外
近期中國以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查並稱展開全球抓捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜應跨黨派維護國會尊嚴。對此，民進黨立委吳思瑤表示，中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會的尊嚴跟地位，韓國瑜絕不能置身事外，更不能無動於衷。鏡報 ・ 23 小時前
外交部駁斥中國國台辦不實指控 要求確保台灣平等參與APEC
[Newtalk新聞] 外交部今（12）日嚴厲譴責並駁斥中國國台辦有關打壓及矮化台灣參與「亞太經濟合作」（APEC）的不實說法，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。 我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。 另據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別之立場，並未同意或接受。 此外，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字（We attach great importance to APEC’s continued cooperation in the spirit of multilateralism on the basis新頭殼 ・ 15 小時前
賴要韓國瑜聲援沈伯洋 粉專翻出「邱議瑩潑水」嗆：當我們免洗筷？
大陸重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案調查，甚至放話透過國際刑警組織等，展開全球追捕。賴清德總統昨（11）日向立法院長韓國瑜喊話「站出來維護國會尊嚴」，引來立法院國民黨團不滿，還有粉專更翻出過去韓國瑜被踐踏的事件，砲轟：「當我們免洗筷484！」中時新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜竟要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他
周玉蔻大酸，無顏、恐怕也是無腦回應賴清德總統呼籲他為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，韓國瑜今天化身為國台辦主任...放言 Fount Media ・ 19 小時前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。民視 ・ 1 天前
恭賀蕭美琴在IPAC峰會演說 陳水扁：盼賴清德成歐洲議會演說第一人
副總統蕭美琴日前現身歐洲議會，並在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC峰會）發表專題演說，引發外界不少討論。對此，前總統陳水扁今（11）日表示，「期待賴清德總統成為在歐洲會議演說的第一人」。中天新聞網 ・ 1 天前
愛喝即溶咖啡注意！國際研究證實： 罹患「乾性黃斑部病變」風險 暴增近7倍
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。NOW健康 ・ 1 天前
Joeman誇讚「台灣之光」說錯一字挨轟！惹怒粉絲：這不是中國用語嗎？
百萬YouTuber Joeman 已開箱與實測聞名，「Joe是要對決」頻道內容橫跨3C、汽車與豪宅主題，深受網友喜愛。近日他推出一支以讚譽為「台灣之光」介紹本土3D列印機時，卻因多次使用中國用語「打印」而意外掀起爭議，讓不少網友直言「列印就列印，到底在打什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
國民黨主席兼任革實院長 鄭麗文：希望重拾核心理念、中心思想
鄭麗文宣布，自己將親自兼任革命實踐研究院院長，秉持當年創辦革實院精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力，自己上任後，許多人積極主動回到國民黨、加入國民黨大家庭或是新入黨的好朋友，希望未來都能邀請他們到革實院上課，「由我親自授課」。鄭麗文表...CTWANT ・ 20 小時前
民進黨團回應韓國瑜談話 盼以蒼生為念團結國會
（中央社記者王揚宇台北12日電）總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今天做出回應。對於韓國瑜的說法，民進黨立法院黨團表示失望跟遺憾，也說韓國瑜選擇與加害人站在一起，呼籲韓國瑜以蒼生為念，團結國會、對抗侵略。中央社 ・ 20 小時前
宜蘭縣災害應變中心第二次工作會議 林茂盛呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫
依據中央氣象署十一日發布之超大豪雨特報，宜蘭縣列為淹水警戒地區。面對近十年來最嚴重的淹水災情，今（十二）日由代理縣長林茂盛主持召開第二次工作會議，了解各單位於此次事件期間的應處作為，並進行重點裁示。代理縣長林茂盛特別指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，他再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦。縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，十一日溪南地區四鄉鎮的蘇澳、五結、羅東、冬山平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站廿四小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。面對此近十年最嚴峻的 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 20 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前