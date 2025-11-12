韓國瑜稱「生病的人要別人吃藥」 民進黨質疑：要跟鄭麗文互別苗頭？

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日出面談話表態挺沈伯洋，不過他形容賴清德是「生病的人要別人吃藥」，並把「球」丟回給賴清德。對此，民進黨立院黨團下午召開記者會，質疑韓國瑜此舉是不是要和你們黨主席鄭麗文互別苗頭？要搶奪與對岸對話的主要發聲權？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱和書記長陳培瑜召開記者會回應立法院長韓國瑜的談話內容。（圖／民進黨立院黨團臉書）

民進黨立院黨團下午召開記者會，幹事長鍾佳濱指出，韓國瑜的說法宛如是在檢討、譴責受害者，不應該將破壞和平的責任歸咎台灣，而是加害方，並強調這種「屈從」的心態非常不可取，認為國民黨的此種心態正在破壞兩岸及區域和平。

賴清德昨天公開受訪表示，「期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由」。對此，韓國瑜今天下午在立法院發表公開談話，他強調，「身為立法院長，對每一位立法委員的言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事不受到恐嚇威脅，這是立法院長的職責所在」。

韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。對於賴清德點名要他聲援，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」。

韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四，還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭」。

立法院長韓國瑜公開回應賴清德點名。（圖／中天新聞）

對於韓國瑜的說法，鍾佳濱提到，早在10月31日，針對沈伯洋遭到重慶公安立案調查一事，民進黨團就希望含院長能夠促成這分朝野共同聲明，但當時國民黨團總召有不同意見，韓院長僅將這份聲明收了起來並未處理，然而昨天賴總統的呼籲後，韓院長今日終於回應了。

鍾佳濱表示，首先肯定韓院長為了國會尊嚴站出來發表談話，這點不失為我們國會議長應有的高度；第二，我們也肯定韓院長清楚的說明，包括沈伯洋在內，全體的國會議員都可能遭遇同樣的人身安全威脅，韓院長甚至提到沈委員未來要更加的留意。除了這兩點肯定之外，但也對韓院長的立場表示不解。

鍾佳濱指出，他質疑為何韓院長在賴總統的呼籲下，才回應沈委員的議題，黨團對此表示不解，也認為回應的時機點令人納悶。他在此呼籲韓院長應以蒼生為念，團結國會，共同對抗侵略。

鍾佳濱續指，反侵略、反併吞、反對推進統一，是全體中華民國臺灣2300萬民眾的共同目標，這部分賴總統已在11月的將官晉任典禮上重申國軍的使命，明確了國家元首的立場。他認為韓院長身為國會議長，應團結國會朝野各黨派來支援國家元首，支援總統捍衛國家主權、維持現況安定、保障人民安全的立場，與賴總統維持臺海安定的決心相符。

此外，鍾佳濱也質疑，對岸每天無時無刻派遣共機、共艦繞台，飛彈更是對準台灣，如果這不是台灣的境外敵對勢力，難道是來跟台灣人民早安問候嗎？所以她想要問韓院長，究竟今天破壞台海和平安全現況的是誰？這就如同婦女朋友人身安全遭到侵害，結果不去譴責加害人，卻來檢討受害人穿著，甚至要求對方待在家裡比較安全，這樣的心態他們是在非常不解。

鍾佳濱質疑韓國瑜的說法像是譴責受害者。（圖／民進黨立院黨團臉書）

書記長陳培瑜則表示，韓院長的一席話，會讓全世界民主國家好朋友們，還有曾經受到極拳壓迫的個人，感到悲傷和遺憾。韓院長你今天選擇和每天對你威脅恐嚇、拿出武器對著你的加害人站在一起，並未選擇和民主自由站在一起，除了十分不解韓院長為何會說這樣的話，這讓他們認為，你是不是要和你們黨主席鄭麗文互別苗頭？要搶奪與對岸對話的主要發聲權？

陳培瑜強調，我們不希望造成錯假的國際訊息，所以今天記者會標題才叫做「以蒼生為念」，希望韓院長別眼睛狹隘的只看到政治事件，希望你要聽見全世界人民對於民主自由的在意，對於民主自由的堅持，跟所有人為這件事情所付出來的努力，然而韓院長你的一席談話，卻讓人非常失望與遺憾。

陳培瑜想問，難道韓院長選擇和加害人站在一起，有無別的原因？民進黨一直以來都堅持中華民國，在台灣維持現狀，維持民主自由的憲政，這才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是選擇向加害者投降和下跪，這樣其實沒辦法維持和平，而是根本在破壞兩岸和區域和平，國民黨這樣的心態非常不可取。

陳培瑜補充，韓院長平常非常喜歡「掉書袋」，現在換我們掉個書帶給韓院長，你還記得邱吉爾曾經說過，「在戰爭跟屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後你仍然得面對戰爭」。韓院長很愛讀書，相信對這一段歷史非常清楚。

陳培瑜希望韓國瑜絕對不是選擇向加害者投降和下跪。（圖／民進黨立院黨團臉書）

陳培瑜說，現在國際上有非常多國家都曾對中共提出譴責，大家最近非常熟悉的，就是日本首相高市早苗，她曾說過「台灣有事就是日本有事」，還說會行使集體自衛權，這件事也讓對岸跳腳，難道韓院長也要跟著一起跳腳嗎？美國國務卿盧比歐也說嚇阻中共侵略台灣，從強化台灣自我防衛能力開始。還有歐洲議會也通過外交及防衛報告譴責中國對台灣的脅迫，這些聲音看起來韓院長完全沒聽見。

最後陳培瑜要問，韓國瑜院長，你現在是不是很害怕？害怕中國對你的威脅，害怕中國對你的恐嚇你是不是好怕？沒關係，韓院長，我要公開呼籲全臺灣全世界相信民主自由價值的所有人都會願意保護你。韓院長，如果你真的受到了中共的威脅中共的恐嚇，你站出來告訴我們，你願意公開求救。我相信全世界跟民主自由國家站在一起，人都願意保護你。

