韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒

記者趙浩雲／台北報導

《一村喜事：康樂隊來了》邀請韓國瑜院長上台祝賀新人，與主婚人岑永康乾杯。（圖／金星文創提供）

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，與觀眾即時互動，又吃飯又歡樂的氣氛，吸引許多知名藝人包票到場看戲，都可能會上台擔任驚喜嘉賓。像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，全場轟動，岑永康特地以主婚人身份敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，九十八歲的韓媽媽馬上叮嚀韓院長，「不可以喝酒！」非常融入劇情。

廣告 廣告

《一村喜事：康樂隊來了》邀請韓國瑜院長上台祝賀新人，與主婚人岑永康乾杯。（圖／金星文創提供）

這齣舞台劇讓台上台下熱烈互動，觀眾在新人敬酒的段落也卯起來鬧新人，像是參加真的婚禮。有一桌賓客相約做80年代的裝扮、吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿上色彩鮮艷的洋裝，造型完整，監製王偉忠表示就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真、獲得最佳造型獎，送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

立法院長韓國瑜陪同九十五歲的韓媽媽（中）一同觀賞舞台劇。（圖／金星文創提供）

今年劇中新人參加救國團活動才認識彼此，演唱的「歡樂年華」、「偶然」讓觀眾跟著想起當年，一秒穿越回到少年。而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，歌詞中那句「wow wow ya ya」，她遊走全場，帶觀眾一同找「爺爺」，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像十一月底的冬天。《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

更多三立新聞網報導

直擊／許瑋甯、邱澤婚禮小物曝光！一人領「超澎派兩大箱」 藏暖心巧思

林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

許瑋甯懷孕期間「邱澤每天誇漂亮可愛」 結婚4年老公寵妻舉動全說了

