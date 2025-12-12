韓國瑜突稱「不克出席」12/15國政茶敘 總統府：意外與不解

賴清德總統於2月10日在總統府，與行政、立法、司法、考試、監察等五院進行國政會商。（圖／資料照片，圖源：翻攝自總統府Flickr）





為因應當前在野陣營對財劃法、反年改等多項修法引起國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，今（12）日下午傳出總統賴清德邀請行政院、立法院及考試院院長，將於12月15日在總統府內進行國政茶敘，而立法院長韓國瑜也同意將出席此場茶敘。但稍早傳出立法院長韓國瑜突表示「不克出席」，總統府對此回應「感到意外與不解」。

總統府發言人郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，郭雅慧表示總統府方「感到意外與不解」。郭雅慧進一步指出，事實上在總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀立法院韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴總統隨即允諾並進行安排。

郭雅慧最後表示，總統府將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

