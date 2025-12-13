韓國瑜竟不出席國政茶敘！吳思瑤嘆「弱勢院長」：怎無視總統善意？

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

立法院國民黨團、民眾黨團頻聯手通過爭議法案，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。為因應多項修法衝擊，總統賴清德下週一（15）將邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行茶敘；孰料，韓突然以「得先取得各黨團授權」為由，婉拒出席。對此，民進黨立委吳思瑤今（13）日無奈地說，賴清德以國家元首高度，協調院與院之間解決爭議，藍白怎麼不斷無視其善意與誠意呢？

吳思瑤表示，賴清德以國家元首高度，不斷努力透過朝野對話，促成福國利民的工作，而聯繫了一段時間的院際協調，就是最明確的例子。她強調，總統不放棄在憲法授權之下，進行院與院之間解決爭議的方法，努力且釋出善意、一再遞出橄欖枝，怎麼藍白都無視總統的善意跟誠意呢？

對於韓國瑜拒絕出席院際協調，吳思瑤仍向他喊話表示，目前還沒到週一，「請做全民的立法院長，而不是被少數政黨勒住了頭，這種弱勢的院長」，對韓國瑜出席院際協調還是有所期待，當初茶敘方式還是韓建議的，賴清德依循建議調整，「總統的善意跟柔軟身段，這不是非常清楚嗎？」

最後，吳思瑤強調，賴清德絕對還是以尊重民意優先，協調朝野意見團結國家，自始自終都沒有改變；不過，當毀憲亂政、禍國殃民的議案一再被粗暴通過，作為國家元首及執政黨主席，他當然有義務站出來捍衛憲法，也要清楚對社會說明立場，「我們一致認為國家利益高於政黨利益，呼籲就算不同黨也要同一國」。

