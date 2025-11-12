韓國瑜竟要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他

綠委沈伯洋遭中共立案調查，總統賴清德昨日點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日卻希望賴廢除台獨黨綱，並廢除中國為境外敵對勢力，才能解決問題源頭。資深媒體人周玉蔻大酸「既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等梁文傑出來電他啦！」

韓國瑜表示，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，第一隻腳是維護中華民國；第二隻腳是維護我們的民主自由；第三隻腳維護好美台關係；第四隻腳是維護好兩岸和平。兩個保護、兩個維護是我們台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、兩岸和平。

韓國瑜表示，賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，「這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？賴總統今年一整年發動大罷免，如何保護好台灣的民主自由？賴總統宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護好美台關係。

韓國瑜強調，賴清德總統如果要解決，真的幫沈伯洋委員，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩的站立在那裡。如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，相信沈本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大，「我們要想怎麼幫沈，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過著幸福及快樂的日子，就要維護好台灣安全這四隻腳。」

韓國瑜說，他建議賴清德總統，面對沈伯洋這個事情，可以察覺到過去中共對台灣是文攻，現在已經開始針對立法委員立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受。真的要幫助沈伯洋，他呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。

韓國瑜指出，第一，用民進黨主席身份立刻凍結或廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回中國為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決這個問題的上流源頭。

對此，周玉蔻下午在臉書發文表示，扛不住賴總統呼籲，韓國瑜居然化身為國台辦主任？！坐等梁文傑的金句妙語。

周玉蔻大酸，無顏、恐怕也是無腦回應賴清德總統呼籲他為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，韓國瑜今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的主張。

周玉蔻表示，很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不思保護的說法，一定十分生氣，「我是建議啦，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等梁文傑出來電他啦！」

周玉蔻也說，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和𤂍漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

