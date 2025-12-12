韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作慢」！網砲轟：酸言酸語還自以為幽默

政治中心／彭淇昀報導

立法院長韓國瑜11日召開黨團協商，這也是運動部部長李洋上任以來首次參與，當時會議室門口擠滿人而無法進入，韓國瑜見李洋頻未出現，笑虧「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，對此，李洋高EQ回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」韓國瑜的一番玩笑，惹怒不少網友開轟，「用酸人展現自以為的幽默」、「格局真低」。

韓國瑜笑虧李洋「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，被網友罵翻。（圖／翻攝自李洋臉書）

韓國瑜11日發出黨團協商通知，協商處理到教育相關預算時，韓國瑜逐一唱名列席官員，但喊到李洋時，連喊三次都不見李洋身影，讓韓國瑜直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，引起現場一陣笑聲。

廣告 廣告

不過，當時會議室門口擠滿人，運動部官員隨即向韓國瑜表示「塞車、塞車，這個只有單一隧道」；隨後李洋進入會議室，韓國瑜說「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋致意後坐下。

事後，李洋在臉書發文回應，「今天第一次到立法院參與朝野協商，我其實一直都在場外等待被Q，結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。院長在裡面點名3次沒看到我，還幽默地說『這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！』跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」。

此外，李洋也強調，「接下來，我會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

李洋的貼文曝光後，留言區有不少網友紛紛砲轟韓國瑜，「酸言酸語的院長有夠失禮！格局真低」、「韓很酸ㄟ！是沒看到門口人那多嗎？幹嘛那麼故意啊」、「用酸人展現自以為的幽默」、「這樣算不算職場霸凌」、「挖苦當幽默，講話就看得出一個人的格局水準高低了」、「聽了真刺耳」。

更多三立新聞網報導

停砍年金還沒三讀！李來希先開嗆：行政院膽敢不執行將啟動大規模訴訟

反公教年改下午審議！綠立院黨團批「諷刺台灣民主法治」：堅持反對到底

陳玉珍強推修法！韓國瑜嘆「壓力太大」 遭助理當面嗆：我們壓力也很大

不是遲到是進不去！韓國瑜喊：奧運金牌動作這麼慢？ 李洋高EQ回應

