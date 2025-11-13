韓國瑜籲撤回「中國境外敵對勢力說」 梁文傑要國會拿出態度聲援沈伯洋

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，引發中國跨境長臂管轄的疑慮，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，韓國瑜則要求賴清德撤回「中國是境外敵對勢力」的說法。不過，梁文傑表示，「境外敵對勢力」是寫在刑法中的用語，也呼籲立法院拿出態度。

韓國瑜昨（11/12）日大動作召開記者會，針對賴清德要求國會跨黨派聲援沈伯洋，他批評是民進黨「自己生病，讓別人吃藥」、「台灣安全的4隻腳，被民進黨打斷了3隻腳」，而國民黨更嗆賴清德無所作為，也提議要召開兩岸事務小組。

廣告 廣告

梁文傑首先表示，「境外敵對勢力」是寫在《刑法》、《反滲透法》、《國安法》、《通訊監察法》等法規當中，在處理共諜案件的時候，就是將當事人效力的政治實體或者是國家當作境外敵對勢力來處理，這無關乎總統對中共境外敵對勢力的定義。

梁文傑舉例，英國2名上議員與5名下議員因批評新疆的人權問題，於2021年遭中共列入制裁名單，的時候，時任英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）立刻召集全院會議，決議禁止中國駐英大使進入英國國會，「這個才是一個議長應該有的態度。」

梁文傑認為，保障國會議員各有不同的政治言論是自由民主制度的核心，如果如果國會議員的言論都要受到審查，若因此有可能遭到制裁，那民主制度將無法運作，所以英在面對中共制裁時，態度很清楚，「但是我們的態度到現在為止是不清楚的，這個是確實是我覺得是值得憂心的。」

梁文傑強調，過去中國在香港初期僅是針對被認為較激進的港獨分子，後來擴大到民主派人士，所謂的民主派政黨全部解散，現在連建制派的政黨也要拋棄；對中共來說，制裁台灣國會議員，至少有一半不會發聲，而他提醒，在中共政權之下，不要以為有誰可以倖免，

「最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」梁文傑引用德國牧師尼默勒（Martin Niemöller）〈起初我們〉ㄧ詩，呼籲立法院作為中華民國的國會能夠拿出態度因應。

至於立法院欲成立兩岸事務小組，梁文傑表示對於立法院運作予以尊重，本就可以針對各種事項成立小組，但是行政權與立法院分立，立法權可以監督，但實際的行動還是仰賴行政部門，若監督有幫助，就是最好的狀況。

更多太報報導

徐欣瑩要邱垂正帶沈伯洋去中國澄清誤會？梁文傑酸：對中共政權不了解

八炯、閩南狼也遭中國公安懸賞 梁文傑：只是做做樣子

中共要抓捕沈伯洋 邱垂正批：對台灣民眾的集體脅迫