韓國瑜籲撤說法 陸委會：境外敵對勢力寫在法條裡

（中央社記者李雅雯台北13日電）立法院長韓國瑜呼籲總統賴清德撤回中國大陸為「境外敵對勢力」說法。陸委會今天回應，這個用詞寫在刑法、反滲透法、國安法、通訊保障及監察法，攸關法律實務運作。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

民進黨籍立委沈伯洋被中共揚言全球追捕，賴總統喊話韓國瑜聲援、表態；韓國瑜12日提出4點回應，其中1點為呼籲賴總統撤回大陸為境外敵對勢力說法，在九二共識、中華民國憲法基礎上，展開兩岸和平交流對話。

梁文傑今天表示，「境外敵對勢力」一詞被寫在刑法、反滲透法、國安法、通訊保障及監察法等法條中。辦理共諜案件時，當然是把共諜所效力的政治實體或是國家當作境外敵對勢力處理，從法律上來講就是這樣。

他強調，使用境外敵對勢力一詞無關於賴總統對於中共是不是境外敵對勢力的定義，因為這在法律實務上面是如此運作，「不然為什麼會有共諜這個名詞？你要怎麼判他刑？當然就是因為他是境外敵對勢力，這個部分不需要爭論」。

梁文傑認為，韓國瑜做為立法院長，應該拿出對於沈伯洋事件的態度。

他舉例，英國國會數名議員在2021年由於批評新疆人權問題，被中共列為制裁名單；議長立刻召集全院會議作出決議，禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會大廈，「這個才是一個議長應該有的態度」。

梁文傑表示，國會議員的政治言論各有不同，保障議員的政治言論是自由民主制度核心；如果議員言論有可能被制裁的話，民主制度是無法運作的，英國國會議長面對中共制裁議員的時候，態度是很清楚的。

「但是我們的態度到現在為止是不清楚的」，梁文傑說，這個確實值得憂心，因為中共看到的是，「我這樣做，台灣的國會議員至少有一半是不會發聲的」。

梁文傑強調，中共的企圖很清楚，以中共在香港的處理方式來看，最開始是針對較激進的「港獨分子」，後來擴大到民主派人士，接著民主派政黨全部解散，慢慢地可能連建制派政黨也要拋棄。

梁文傑於記者會上唸出德國納粹時期德國知名神學家馬丁．尼莫拉（Martin Niemöller）反納粹懺悔文「起初他們」。

他強調，在面對極權政權的時候，不要以為保持沉默是可以的，因為對方將會步步進逼，「所以我還是希望我們的立法院做為中華民國的國會，能夠拿出一個態度來」。

沈伯洋昨天在社群平台釋出自錄影片表示，已經抵達德國柏林，將出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會。他在影片中強調，對岸想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，做為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。

梁文傑回應，沈伯洋由於言論、政治立場遭到中共所謂的「立案偵查」，「我們希望他勇敢堅強」。中共管轄權不及於台灣，不過還是要示警一下，前往法律制度較健全國家沒問題；但要避免去一些法律制度不完整或與中共政權特別友好國家，「當然德國是沒有問題的」。（編輯：楊昇儒）1141113