韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱

賴清德總統喊話立法院長「站出來維護國會尊嚴」。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜，12日親上火線回應賴總統。（姚志平攝）

大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

台灣安全4隻腳 綠營打斷3隻

韓國瑜昨日罕見大動作與立法院副院長江啟臣舉行記者會，並接受媒體提問。韓國瑜強調，盡全力保護每位立委在院內言論自由、人身安全，以及質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，是立法院正副院長職責所在，這點無庸置疑。但韓話鋒ㄧ轉說要講心裡話，「從賴清德點這個名，看得出是自己生病，卻讓人吃藥。」

韓國瑜比喻，1張桌子有4隻腳，台灣安全也有4隻腳：第1隻保護中華民國；第2隻保護民主自由；第3隻維護美台關係；第4隻維護兩岸和平。「2個保護、2個維護，是台灣安全最重要4隻腳」，但賴清德總統兼民進黨主席，黨政軍權力一把抓，這4隻腳已被賴清德跟民進黨打斷3隻。

韓解釋，民進黨台獨黨綱放在那裡，如何保護中華民國？民進黨發動大罷免，如何保護民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？如今只剩維護美台關係這1隻腳，應考量如何恢復4隻腳，讓台灣平穩站立。

韓批消費沈伯洋 轉化為藍綠鬥爭

韓國瑜直言，如果繼續消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，對沈不公平。大陸已從文攻武嚇，到針對立委立案調查，真正要幫沈伯洋，解鈴還須繫鈴人。他建議賴清德，首先用民進黨主席身分，廢除或凍結台獨綱領，保護好中華民國；其次，大罷免後，應重新建立行政、立法良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護好台灣民主自由；第3則是撤回「大陸為境外敵對勢力」說法，兩岸在九二共識基礎、《憲法》規範下展開和平交流對話；最後，要繼續鞏固美台關係。

韓國瑜認為，賴總統若做到上述4點，才是負責任，讓台灣人民鬆一口氣。他說，周邊國家日本、新加坡、南韓、東南亞等，大家看到兩岸戰爭引信被拆除，台灣人民呼吸到甜美空氣，這不是美事一樁嗎？讓台灣人民遠離戰爭，年輕朋友有美好前途，才是治本之道。

針對韓國瑜的建議，府方昨日並未回應；民進黨發言人吳崢批評，韓國瑜身為立法院長，對自家國會議員遭威權國家鎮壓遲不吭聲，卻在賴總統的提醒下，藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由理解錯誤，韓國瑜指責賴總統沒有維護中華民國、沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

府無回應 吳崢批韓指桑罵槐

吳表示，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾看到韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋的傷口上抹鹽，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀，令人失望。

行政院長卓榮泰昨在宜蘭勘災時也回應，表示韓國瑜所說的桌子上面還有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文去祭拜共諜，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，身為國會議長、國民黨籍的韓院長迄今沉默不語。

卓榮泰說，另一盤菜是中國針對中華民國的國會議員沈伯洋發動追捕，不僅違反自由、民主、人權，更是對大家人身安全的威脅；政府有責任保護國人，國會有責任保護國會議員，但韓院長同樣沉默不語，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默地容忍，沉默地吞下去嗎？」韓院長應該給國人一個明確說法。