韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？
台灣安全4隻腳 綠營打斷3隻
韓國瑜昨日罕見大動作與立法院副院長江啟臣舉行記者會，並接受媒體提問。韓國瑜強調，盡全力保護每位立委在院內言論自由、人身安全，以及質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，是立法院正副院長職責所在，這點無庸置疑。但韓話鋒ㄧ轉說要講心裡話，「從賴清德點這個名，看得出是自己生病，卻讓人吃藥。」
韓國瑜比喻，1張桌子有4隻腳，台灣安全也有4隻腳：第1隻保護中華民國；第2隻保護民主自由；第3隻維護美台關係；第4隻維護兩岸和平。「2個保護、2個維護，是台灣安全最重要4隻腳」，但賴清德總統兼民進黨主席，黨政軍權力一把抓，這4隻腳已被賴清德跟民進黨打斷3隻。
韓解釋，民進黨台獨黨綱放在那裡，如何保護中華民國？民進黨發動大罷免，如何保護民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？如今只剩維護美台關係這1隻腳，應考量如何恢復4隻腳，讓台灣平穩站立。
韓批消費沈伯洋 轉化為藍綠鬥爭
韓國瑜直言，如果繼續消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，對沈不公平。大陸已從文攻武嚇，到針對立委立案調查，真正要幫沈伯洋，解鈴還須繫鈴人。他建議賴清德，首先用民進黨主席身分，廢除或凍結台獨綱領，保護好中華民國；其次，大罷免後，應重新建立行政、立法良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護好台灣民主自由；第3則是撤回「大陸為境外敵對勢力」說法，兩岸在九二共識基礎、《憲法》規範下展開和平交流對話；最後，要繼續鞏固美台關係。
韓國瑜認為，賴總統若做到上述4點，才是負責任，讓台灣人民鬆一口氣。他說，周邊國家日本、新加坡、南韓、東南亞等，大家看到兩岸戰爭引信被拆除，台灣人民呼吸到甜美空氣，這不是美事一樁嗎？讓台灣人民遠離戰爭，年輕朋友有美好前途，才是治本之道。
針對韓國瑜的建議，府方昨日並未回應；民進黨發言人吳崢批評，韓國瑜身為立法院長，對自家國會議員遭威權國家鎮壓遲不吭聲，卻在賴總統的提醒下，藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由理解錯誤，韓國瑜指責賴總統沒有維護中華民國、沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。
府無回應 吳崢批韓指桑罵槐
吳表示，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾看到韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋的傷口上抹鹽，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀，令人失望。
行政院長卓榮泰昨在宜蘭勘災時也回應，表示韓國瑜所說的桌子上面還有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文去祭拜共諜，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，身為國會議長、國民黨籍的韓院長迄今沉默不語。
卓榮泰說，另一盤菜是中國針對中華民國的國會議員沈伯洋發動追捕，不僅違反自由、民主、人權，更是對大家人身安全的威脅；政府有責任保護國人，國會有責任保護國會議員，但韓院長同樣沉默不語，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默地容忍，沉默地吞下去嗎？」韓院長應該給國人一個明確說法。
其他人也在看
何志勇表態參選 藍白合添變數
國民黨前發言人何志勇近日在交通部前部長葉匡時勸進下，宣布參選新竹市長，為明年新竹市長選情帶來變數。停職中的市長高虹安頻跑地方活動，並以極高票數挺過大罷免，爭取連任企圖明顯，藍、綠現階段態勢不明。地方普遍認為，市長寶座鹿死誰手，高虹安是否宣布參選連任仍是能否藍白合最大關鍵。中時新聞網 ・ 2 小時前
藍推設立院兩岸對策小組 綠有異見
大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日端出3個解方，其中，包括成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；但綠委陳培瑜強調，該小組只是院內協調平台，不是繞過國安體系的兩岸談判捷徑。中時新聞網 ・ 2 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
北市性別友善廁所 標章認證上路
為推廣友善環境，台北市社會局12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性，若是長輩在外上廁所需兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。身兼性別平等辦公室執行長的社會局長姚淑文表示，標章傳達包容與關懷，也代表城市對多元族群的尊重接納，預計最快明年1月有2處公營場館可獲認證。中時新聞網 ・ 2 小時前
新聞透視》選前政治試煉場 藍綠勘災動起來
宜蘭縣溪南區是民進黨票倉，綠營唯二執政的冬山鄉、蘇澳鎮都在溪南區，也在颱風中受重創，民進黨提名參選宜蘭縣長的律師林國漳以「行政院政務顧問」身分勘災，還貼緊C位陪同行政院長卓榮泰視察，藍營可能參選的議長張勝德、不分區立委吳宗憲也不落人後，各方人馬深入災區，既是實地關懷與了解民意，也是選戰布局。中時新聞網 ・ 2 小時前
備註行政院發 民進黨割稻尾
普發現金12日起陸續入帳，但匯款備註欄特別寫「行政院發」、「全民+1政府相挺」，引發網友質疑。國民黨前發言人鄧凱勛批評，行政院及民進黨公職們匆忙收割，臉皮厚到不可思議。民眾黨立院黨團也回顧過去閣揆卓榮泰、綠委們反對普發現金言論，酸民進黨割稻尾搶第一。中時新聞網 ・ 2 小時前
台東六星級公廁疑故障 縣府稱因供水不穩停用
台東縣府斥資1500萬元新建舊站特區公廁，今年7月啟用，近日遭質疑「全數故障」，引發網路熱議。對此，縣府澄清，並非設備損壞，是因自來水接管工程延宕，臨時用水水壓不穩才短暫停用。不過，縣議員黃治維質疑理由牽強，且「智慧化」名不副實。中時新聞網 ・ 2 小時前
G7外長強調維持台海和平穩定重要性 憂中國軍事擴張
（中央社加拿大尼加拉地區12日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）外長今天發表聯合聲明，除提及俄烏戰爭停火刻不容緩，還強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。中央社 ・ 1 小時前
鏡評／向左走 向右走
「左派」「右派」在台灣的政治版圖與經濟發展上，從來就只有模糊的面貌，台灣只有統獨之爭、鮮少左右路線的辯論。但是自從川普上任美國總統後，他的團隊在全世界強力支持右派政黨，短短不到一年，原本已經升溫的左右對立急速加溫、即將沸騰。將要來臨的2026年，「左右鬥爭」可能與AI並駕齊驅，成為影響股市投資與企業布局的主題，這個警訊明確又響亮，並非危言聳聽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
立委學歷涉造假1／搬中選會規定稱學經歷填報無誤 吹哨者批林思銘刻意曲解法令
藍營立委林思銘近期爭議不斷，繼遭質疑協助從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」中國籍幹部劉學鋒、李丞丞入境，又遭前促轉會副研究員吳佩蓉踢爆在選舉公報上填報不存在碩士學歷。對此，林思銘堅決否認關說詐欺犯入境，強調是「選民服務」；針對學歷問題也回應：「人生歷程沒有虛假、沒有造假，向來就是光明磊落，勇敢、堅韌、無畏地去面對！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人
以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎
鳳凰颱風襲台，花蓮縣長徐榛蔚12日晚間8時半宣布，今（13）日除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課。不過光復鄉紅色警戒尚未解除，許多人都撤離卻要正常上班上課，消息一出讓居民忍不住湧入徐榛蔚臉書貼文質問。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今（13）日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進自由時報 ・ 55 分鐘前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
估增1席 婦女保障名額成變數
嘉義縣總人口數持續減少，牽動各選區議員席次變化。根據嘉義縣選委會從各議員選區人口數換算推估，民雄鄉、新港鄉所屬的第二選區，2026基層選舉極可能增加1席，7席變8席，現任7位議員目前多以極力爭取連任為首要目標，縣議員黃啟豪認為，如增加席次，選區明年婦女保障名額變2席，將成選戰最大變數。中時新聞網 ・ 2 小時前
民進黨重申總統捍衛憲政 綠委批韓與加害人站一起
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜表態，韓國瑜12日罕見重話要求賴應考量廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法。綠營痛批韓與加害人站在一起；綠委吳思瑤強調，依《反滲透法》規範，大陸就是境外敵對勢力，立法院長豈可推翻立院通過的法律？中時新聞網 ・ 2 小時前
台灣有事發言惹中國不滿 日相高市早苗稱「不會撤回」
台灣有事發言惹中國不滿 日相高市早苗稱「不會撤回」EBC東森新聞 ・ 1 天前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前