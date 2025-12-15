韓國瑜缺席國政茶敘 卓揆罕開砲：無視憲法

▲行政院長卓榮泰罕見開砲立法院長韓國瑜，無視《憲法》公然拒絕總統的國政茶敘邀請。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 近來朝野關係緊張，包括立院藍白強渡《財劃法》、停砍年金與明年度中央政府總預算卡關，總統賴清德今（15）日主持國政茶敘，要求各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整，而立法院長韓國瑜早已表態不會出席。對此行政院長卓榮泰稍早召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布決定不副署《財劃法》修法，強調過去窮盡各種方式希望朝野和諧，但令人遺憾的是院長韓國瑜無視《憲法》，今天公然拒絕總統的邀請，「再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作、往前走的這條道路」。

卓榮泰今日召開記者會將不副署《財劃法》，而近日來在野砲轟是專制獨裁，卓榮泰表示，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，自己曾多次拜會立法院長韓國瑜與立院各黨團，而且總統賴清德也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、策會團結，尋求長治久安之道。

卓榮泰話鋒一轉砲轟，令人遺憾的是，院長韓國瑜無視《憲法》，今天公然拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作、往前走的這條道路。這個會期總質詢在結束的那一天，自己再次強調，共同的合作才是國人最大的要求，自己願意也期待都能一起以國家為念，以每一位國人為念。

卓榮泰說，仍是令人遺憾與痛心，《財劃法》的覆議案立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會。而行政院所提出的《財劃法》的版本，也完全無法排入審查。到這個時候，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，「而今只剩下『不副署』這一途徑」。

