韓國瑜缺席「國政茶敘」 藍委支持 綠委遺憾不解

賴清德總統原邀請行政、立法、考試三院院長今天(15日)上午「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，但此場「國政茶敘」仍依府方原定規劃登場。對此，國民黨團表示，韓國瑜婉拒出席的決定非常睿智，國民黨團不為獨裁總統背書。民進黨團則說，韓國瑜身為立法院長竟以自己黨派利益為考量婉拒出席，令人感到遺憾，也證明韓國瑜連國民黨團都無法帶領。

面對財劃法僵局、反年改、明年度總預算至今未審等諸多挑戰，賴清德總統原本邀請行政院、立法院及考試院三院院長今天上午10時30分在總統府進行「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，但府方仍照原計畫，由總統召集行政、考試兩院正副院長茶敘，全程採閉門形式，會後釋出新聞稿與照片。

對於立法院長韓國瑜缺席茶敘，國民黨團書記長羅智強15日在黨團記者會上受訪時表示支持，並批評行政院打算「不副署」立院所通過的法案，這是「獨裁」的行徑，國民黨不奉陪。羅智強說：『(原音)他要玩家家酒自己去玩，一個獨裁總統，一個便當會就能取代國會，現在茶敘找自己提名的院長茶敘，這是變成他的登基大典嗎？韓院長的決定我們覺得非常睿智，不需要為這位獨裁總統有任何的背書。』

民進黨團15日也召開輿情回應記者會。民進黨團幹事長鍾佳濱在記者會上受訪時表示，總統原本提議邀請三院院長進行「院際調解」，但又依照韓國瑜的建議改為「茶敘」，韓國瑜身為立法院長，居然又以自己黨派利益為考量婉拒出席，令人不解且遺憾。鍾佳濱說：『(原音)院長來不來我們都予以尊重，但是韓院長不來，推說他不能代表立法院，推說立法院是合議制，在在證明他連國民黨立院黨團，他連院長都不能帶領，我們覺得非常遺憾。』

至於國民黨團批評「不副署」財劃法是獨裁，民進黨政策會執行長吳思瑤強力反駁，強調沒有所謂行政權的獨裁，只有立法院的獨裁、國會的多數暴力。吳思瑤說，面對立院「我就是比你大」這種違憲亂政的失序作為，現在就是台灣最關鍵的憲政時刻，必須予以反制。她強調，憲法37條授權的「不副署」絕對是合憲的手段，財劃法「不副署」非常適宜，這是捍衛民主、維護憲法、不得不的憲法行動，民進黨團會全力支持行政院做出的最終決定。