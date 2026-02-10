韓國瑜聲援高金素梅！喊話檢調：勿當政治打手

立法院長韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）





針對無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10）日遭檢調搜索住家與國會辦公室一事，立法院長韓國瑜於中午接受媒體聯訪時回應。

他確認此次檢調搜索程序完備，但也公開聲援高金素梅，稱讚她是原住民的捍衛者，相信她經得起檢驗，並重話呼籲檢調單位應保有「高貴靈魂」，切勿淪為政治打手。

還原搜索過程 確認程序完備無虞

韓國瑜指出，台北地檢署搜索高金委員辦公室在程序上是完備的。他還原過程表示，台北地檢署檢察長先行致電立法院秘書長告知搜索事宜，秘書長隨即通報他，隨後檢調人員便在立法院人員陪同下進入高金委員辦公室執行搜索，整體程序上沒有問題。

力挺高金素梅 讚譽「一女當官，萬夫莫敵」

話鋒一轉，韓國瑜特別為高金素梅發聲。他表示，高金素梅在立法院20多年來的表現，可說是原住民的捍衛者，問政態度非常認真；只要涉及原住民的所有權益，高金素梅展現出「一女當官，萬夫莫敵」的氣勢。韓國瑜強調，他相信高金素梅絕對經得起檢驗。

籲司法公正 盼檢調保有「高貴靈魂」

韓國瑜進一步表示，雖然尊重檢調調查，但希望調查過程必須公正。他語重心長地指出，如果連立法委員的人權都無法獲得保障，一般平民百姓的處境將會更加辛苦。

因此，他呼籲檢調單位在執行公權力時，務必保有「高貴靈魂」，千萬不要成為政治打手，期許所有司法檢調人員共同朝此方向努力。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

