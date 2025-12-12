韓國瑜自曝兩院長均為助理出身：都曾走過酸甜苦辣這條路

立法院長韓國瑜12日特別現身國民黨立委陳玉珍與助理代表協商的場合致意，並表示他跟行政院長卓榮泰都是助理出身，「各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路。」（王千豪攝）

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理強烈反彈，助理代表今（12）天與陳玉珍協商，立法院長韓國瑜特別現身協商會場致意，並表示他跟行政院長卓榮泰都是助理出身，「各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路。」

朝野立委辦公室助理今天一早到立法院正門口集結抗議，近百助理手持「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才，不良立委下台」，高喊撤回提案。隨後，由助理代表與陳玉珍轉移到立法院紅樓進行協商。

廣告 廣告

在協商正式開始前，韓國瑜突然現身會場，表示這是他當院長以來，第一次助理工會正式請願，所以一定要來跟大家打招呼、致意一下，今天提案委員也在，助理工會也在，大家可以多溝通。

韓國瑜說，也很難得，卓榮泰是國會助理出身，他也擔任過民意代表的助理，兩個院長都是助理出身，所以各位心中的酸甜苦辣，他們都曾經走過這條路。此時，韓國瑜因咳嗽讓發言中斷，直喊「最近工作壓力太大」。

韓國瑜表示，在未來即將召開的公聽會上，助理工會有什麼意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，他一定會特別重視提案委員的提案，也重視國會助理的權益，請大家放心。

經協商，陳玉珍與助理代表達成三點共識，一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。三、未來在審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

【看原文連結】