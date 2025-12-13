韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」 李洋：院長蠻幽默的

立法院長韓國瑜11日主持黨團協商時，要討論運動部預算卻未見部長李洋，連續唱名三次後，笑虧「奧運金牌怎麼動作這麼慢」，李洋今（13）天出席宏道獎頒獎典禮時受訪表示，不覺得委屈，反而覺得韓院長蠻幽默的。

李洋說，很感謝韓院長以幽默的方式帶過，當天自己是被堵在門外，之後會提前到場，避免被堵在門外的可能性。媒體追問，被說是羚羊是否也覺得幽默？李洋說，自己覺得韓院長滿幽默的。

接著，媒體關心明年3月的棒球經典賽，我國代表隊恐將迎戰MLB世界大賽MVP、日籍王牌投手山本由伸，昨天和中華職棒會長蔡其昌討論後是否有進一步的好消息？

李洋表示，自己和蔡會長有了解這部分，我們台灣絕對會盡全力拚戰到底，身為運動部也絕對盡全力支持選手拚戰。

