韓國瑜表態保障問政權利！李貞秀喊話賴政府理性、尊重人權

民眾黨陸配立委李貞秀陷入身分爭議，內政部長劉世芳更表態不提供機密資料及個資，但立法院長韓國瑜則表態，將保障每位立委問政權益。李貞秀對此表示感謝，並指韓國瑜展現超越黨派的高度，讓她能全心投入問政工作，同時她也呼籲政府以理性、制度與人權價值為依歸。

李貞秀。（圖／中天新聞）

內政部持續以《國籍法》要求李貞秀放棄國籍，並要求立法院將其解職。內政部長劉世芳更表態不提供機密資料及個資給李貞秀，甚至有官員放話行政院長卓榮泰等人可不用到立法院備詢。面對行政部門的施壓，韓國瑜8日明確表態會保障李貞秀的問政權益，至於《國籍法》相關問題則由行政單位自行處理。

李貞秀9日表示，非常感謝韓國瑜表態將一視同仁保障每一位立法委員的問政權益，並明確表達這項原則同樣適用於她本人。她指出，韓國瑜身為立法院的大家長，展現出超越黨派、平等一視同仁的高度，堅持維護立委依法行使職權的基本原則，這不僅是對個別立委的尊重，更是對整個民主制度的守護，也讓她能夠在沒有後顧之憂的情況下，全心投入問政工作。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

李貞秀強調，政府應該尊重台灣社會中多元族群的聲音，近60多萬新住民早已在台灣生活多年、成家立業，早就是台灣的一份子，不應在政治爭議中被歧視、被忽略。她表示自己在立法院不只是代表個人，更承載著一群新住民的期待與心聲，期盼政府能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。

