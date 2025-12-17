韓國瑜見3前院長喊尊敬 「總統請我茶敘我沒去」引熱議

立法院長韓國瑜（左起）、三位前立法院長王金平、游錫堃、蘇嘉全16日共同出席游錫堃的「台灣民主路－書法集」新書發表會，四人一起拿著新書合影，留下了四位立法院長難得同框的畫面。（資料照片/劉宗龍攝）

立法院長韓國瑜日前婉拒總統府的院際茶敘邀請，他16日出席前立法院長游錫堃新書發表會，致詞時直呼「雖然總統請我茶敘我沒有去，但是今天我一定要來！」代表他對王金平、游錫堃、蘇嘉全三位前院長發自內心的尊敬。不少人看了直呼，前院長比總統還有面子。

針對綠營、賴一再提及，對邀請院際協調未果的表達遺憾或批評，4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」PO出韓國瑜在游錫堃新書發表會的致詞影片，只見韓國瑜談笑風生、笑容可掬地表示：「真的是非常榮幸受到游錫堃（前）院長的邀請，聽說今天有幾位前院長，全部都會到立法院，包括王金平王院長，蘇嘉全院長，我實在太開心了！所以，總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來！」

韓國瑜直呼「代表我對王金平院長、蘇嘉全院長，還有游錫堃院長發自內心的尊敬，大家說對不對？」一番風趣談話贏得滿堂彩。

林小姐強調「四個立法院長會面，嘻嘻！」另一粉專「刺綠酸水」也轉發影片，直酸賴「他壞得很，一肚子拐，誰知道你茶裡會放了什麼？」

網友表示「漂亮的打臉，前院長比總統還有面子」、「賴清德不嘻嘻」、「韓院長幽默風趣」、「韓院長真的很有高度跟格局」、「尊重需要尊重的就好，再有禮貌的人，也不會在路上走一走，莫名其妙跟路邊的『幾噗賽』鞠躬」、「鴻門宴少去為妙」、「跟賴桑喝茶有失你的格調」。

