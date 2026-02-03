風評：李貞秀「解職」的正常程序

李貞秀，五十三歲，嫁到台灣三十三年，拿到台灣身份證至少二十年以上（早年陸配取得身份證至少要在台定居八年），她將成為兩岸開放交流後，第一位成為中央級民意代表的陸配，諷刺的是，但她也是第一位尚未就職就被「解職」風暴籠罩的陸配。

內政部最後通牒：一紙網路下載的除籍申請書

就在今日，她將與民眾黨其他六位遞補的不分區立委宣誓就職，而內政部下達「最後通諜」─把網路下載的「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，函請她出示已辦理放棄（喪失）中國國籍的證明文件，若未能完成放棄程序，「立法院應予解職。」立法院則聲稱，立法院不是執法單位，不能解立委之職，因此，就職宣誓典禮照常舉辦。

根據往例，比方內政部長劉世芳拿來對比的前立委李慶安，因為並未放棄（喪失）美國籍，爆發爭議後，外交部請求美方（國務院）清查一百一十三位立委是否擁有美國籍，美方密覆函件中確認李慶安仍擁有美國籍；緊接著中選會開會，經過長達兩個小時的「辯論」，最後記名表決以八比三決定註銷李慶安第七屆市議員，及第四、五、六屆立委資格，反對者的理由是「中選會無權處理，應由司法機關認定」，至於第七屆立委資格因為當屆選制改變，包括選罷法和國籍法之適用，立委參選資格的認定，主管機關應為內政部，中選會不做認定；最後中選會函文立法院註銷李慶安三屆立委資格，但第七屆（李慶安仍為立委的當屆），李慶安就職未滿一年即提前離開，也不是立法院解她的職（因為中選會沒認定），而是她主動辭職。

根據《國籍法》，除非特殊核准如中研院長和其研究人員，公職人員不得有雙重國籍，沒有模糊空間，李慶安的「美國籍」，很明確是「外國」；尷尬正在此，套用前總統李登輝的話，兩岸屬「特殊的國與國關係」，根據《憲法》和《兩岸人民關係條例》是「國家統一前的一國」，因為這個特殊的政治安排，也才有陸委會和海基會；更尷尬的是，兩岸開放交流近四十年，歷任民選總統不論對兩岸終極走向是何想法，都認同這個政治安排，並依此處理兩岸事務，包括民進黨的陳水扁和蔡英文。

陸配成了賴清德政府「自嗨台獨」的祭品

偏偏到了賴清德主政，堅持「中國是外國」，恨不能宣告「中國是敵國（境外敵對勢力）」，全面清查並要求陸配放棄中國籍，南投縣議員史雪燕都卸任了，一樣被「註銷」議員資格，花蓮縣議員鄧萬華被註銷議員資格，訴願勝訴撤銷原處分，但內政部堅持，此案還在拉鋸中；這正是賴政府的最大問題，史雪燕和鄧萬華都是在蔡英文任內當選基層公職，却在賴清德時代被解職或註銷，只因為總統是「兩國論」的「堅定台獨」。

問題來了，立法院是「立法」機關，不是「執法」機關，民選總統是「憲政機關」却不是「憲法或法律解釋機關」，李登輝可以口頭表述兩岸是「特殊的國與國關係」，却不能在法律解釋上逾越法律框架；蔡英文國慶演說表達「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，偷一步把「兩岸互不隸屬」推進到「兩國互不隸屬」，但她也沒有企圖在兩岸關係條例上，限縮陸配的平等權益─特別是取得「國民」資格的公平權益，包括參政權。

賴清德可以繼續他的「台獨信念」，但做為國家元首，不能將其個人意志強加於人民、機關、甚至扭曲法令解釋，嚴重的是，賴政府從上到下，法律可以不副署、不公布、不執行，更可怕的是，法律約束不了民進黨政府，政務官一張嘴却隨意剝奪人民權益，陸配就成了民進黨遂行「自嗨台獨」的祭品。

兩岸特殊關係下，我方法律不承認中華人民共和國的國籍，對岸不承認中華民國的國籍，大陸人入境台灣拿的是「入台證」，我方人民到大陸拿的是「台胞證」；陸配來台拿到身份證的程序是註銷對岸戶籍而非放棄國籍；內政部長劉世芳、立委吳思瑤等均譏嘲中國網站就有「退籍申請表」，但「申請表」不是「放棄證明」，難不成李貞秀填了中國的退籍申請表送我內政部，內政部能代為宣告「喪失中華人民共和國國籍」？

李貞秀能不能當立委？不是劉世芳梁文傑說了算

陸委會副主委梁文傑說，一般下載申請表不夠，還要到（中國大陸）戶籍所在地的公安局出入境管理部門，或海外使領館等申請，「不是口頭說說，總要再努力一下。」梁文傑忘了，上一個「努力一下」的正是「回」上海辦理「除籍」被拘到此刻還下落不明的出版人富察；陸委會主委邱垂正誠實點，至少承認「目前並無已入籍中華民國的前中華人民共和國人士，能完全註銷中國大陸國籍」。據李貞秀的說法，她已經把移除中國戶籍資料交給移民署，但去年回中國申請移除國籍，却遭到地方辦事人員拒絕，「因為沒有前例。」

李貞秀「國籍案」的荒謬在於：一，李慶安雙重國籍案政府（外交部）還有能力查詢外國相關單位，陸配除籍案，民進黨從官員到民代只能出一張嘴要陸配自己拿出證明─偏偏他們都知道沒人拿到；二，李慶安案政府拿到其雙重國籍事實之後，還是回到中選會，由中選會決定其立委和議員當選資格是否有效，李貞秀案從頭到尾就是民進黨官的「獨白」，恍若未覺李貞秀不分區立委資格不是劉世芳說了算，也不是梁文傑說了算，更不是民進黨立委們說了算；三、總統以降一干官員硬要把自己的台獨主張，塞給陸配、塞進不是台獨的法律（兩岸人民關係條例）、還要指揮多數不認同台獨的立法院解其職；四，甚至還有綠委主張屆時政務官不答其詢，不給她要查的資料…，差不多又是不副署不公布不執行那套的小號版─不答不覆，近乎「針對性霸凌」。

沒錯！李貞秀案最讓不舒服的就是針對陸配的政治霸凌！給了身份證却不給他們平等的公民權─甚至無視他們拿到身份證之前的漫漫長路；既容許陸配拿到國民身份、甚至履行國民義務（繳稅），却質疑其國家忠誠，李貞秀來台三十三年遠超過她在陸的二十年，這都不夠，因為她的陸配身份，國安風險、洩密疑慮全栽到她頭上，這是對一整個族群的歧視，那府院黨共諜又從何而來？

民進黨若真心兩國論，那得修憲修法，在此之前，直接廢了陸委會和海基會，大可不必浪費公帑歧視陸配；若主張陸配適用國籍法的「外國」，與立法院認定人民關係條例是特別法位階高於國籍法，一是釋憲二是走司法判決三是回到中選會認定，最壞的就是中選會公告其立委資格，却讓內政部、陸委會一口一唾沫企圖淹死李貞秀或「親中」政黨。

