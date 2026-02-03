風評：李貞秀「解職」的正常程序
李貞秀，五十三歲，嫁到台灣三十三年，拿到台灣身份證至少二十年以上（早年陸配取得身份證至少要在台定居八年），她將成為兩岸開放交流後，第一位成為中央級民意代表的陸配，諷刺的是，但她也是第一位尚未就職就被「解職」風暴籠罩的陸配。
內政部最後通牒：一紙網路下載的除籍申請書
就在今日，她將與民眾黨其他六位遞補的不分區立委宣誓就職，而內政部下達「最後通諜」─把網路下載的「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，函請她出示已辦理放棄（喪失）中國國籍的證明文件，若未能完成放棄程序，「立法院應予解職。」立法院則聲稱，立法院不是執法單位，不能解立委之職，因此，就職宣誓典禮照常舉辦。
根據往例，比方內政部長劉世芳拿來對比的前立委李慶安，因為並未放棄（喪失）美國籍，爆發爭議後，外交部請求美方（國務院）清查一百一十三位立委是否擁有美國籍，美方密覆函件中確認李慶安仍擁有美國籍；緊接著中選會開會，經過長達兩個小時的「辯論」，最後記名表決以八比三決定註銷李慶安第七屆市議員，及第四、五、六屆立委資格，反對者的理由是「中選會無權處理，應由司法機關認定」，至於第七屆立委資格因為當屆選制改變，包括選罷法和國籍法之適用，立委參選資格的認定，主管機關應為內政部，中選會不做認定；最後中選會函文立法院註銷李慶安三屆立委資格，但第七屆（李慶安仍為立委的當屆），李慶安就職未滿一年即提前離開，也不是立法院解她的職（因為中選會沒認定），而是她主動辭職。
根據《國籍法》，除非特殊核准如中研院長和其研究人員，公職人員不得有雙重國籍，沒有模糊空間，李慶安的「美國籍」，很明確是「外國」；尷尬正在此，套用前總統李登輝的話，兩岸屬「特殊的國與國關係」，根據《憲法》和《兩岸人民關係條例》是「國家統一前的一國」，因為這個特殊的政治安排，也才有陸委會和海基會；更尷尬的是，兩岸開放交流近四十年，歷任民選總統不論對兩岸終極走向是何想法，都認同這個政治安排，並依此處理兩岸事務，包括民進黨的陳水扁和蔡英文。
陸配成了賴清德政府「自嗨台獨」的祭品
偏偏到了賴清德主政，堅持「中國是外國」，恨不能宣告「中國是敵國（境外敵對勢力）」，全面清查並要求陸配放棄中國籍，南投縣議員史雪燕都卸任了，一樣被「註銷」議員資格，花蓮縣議員鄧萬華被註銷議員資格，訴願勝訴撤銷原處分，但內政部堅持，此案還在拉鋸中；這正是賴政府的最大問題，史雪燕和鄧萬華都是在蔡英文任內當選基層公職，却在賴清德時代被解職或註銷，只因為總統是「兩國論」的「堅定台獨」。
問題來了，立法院是「立法」機關，不是「執法」機關，民選總統是「憲政機關」却不是「憲法或法律解釋機關」，李登輝可以口頭表述兩岸是「特殊的國與國關係」，却不能在法律解釋上逾越法律框架；蔡英文國慶演說表達「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，偷一步把「兩岸互不隸屬」推進到「兩國互不隸屬」，但她也沒有企圖在兩岸關係條例上，限縮陸配的平等權益─特別是取得「國民」資格的公平權益，包括參政權。
賴清德可以繼續他的「台獨信念」，但做為國家元首，不能將其個人意志強加於人民、機關、甚至扭曲法令解釋，嚴重的是，賴政府從上到下，法律可以不副署、不公布、不執行，更可怕的是，法律約束不了民進黨政府，政務官一張嘴却隨意剝奪人民權益，陸配就成了民進黨遂行「自嗨台獨」的祭品。
兩岸特殊關係下，我方法律不承認中華人民共和國的國籍，對岸不承認中華民國的國籍，大陸人入境台灣拿的是「入台證」，我方人民到大陸拿的是「台胞證」；陸配來台拿到身份證的程序是註銷對岸戶籍而非放棄國籍；內政部長劉世芳、立委吳思瑤等均譏嘲中國網站就有「退籍申請表」，但「申請表」不是「放棄證明」，難不成李貞秀填了中國的退籍申請表送我內政部，內政部能代為宣告「喪失中華人民共和國國籍」？
李貞秀能不能當立委？不是劉世芳梁文傑說了算
陸委會副主委梁文傑說，一般下載申請表不夠，還要到（中國大陸）戶籍所在地的公安局出入境管理部門，或海外使領館等申請，「不是口頭說說，總要再努力一下。」梁文傑忘了，上一個「努力一下」的正是「回」上海辦理「除籍」被拘到此刻還下落不明的出版人富察；陸委會主委邱垂正誠實點，至少承認「目前並無已入籍中華民國的前中華人民共和國人士，能完全註銷中國大陸國籍」。據李貞秀的說法，她已經把移除中國戶籍資料交給移民署，但去年回中國申請移除國籍，却遭到地方辦事人員拒絕，「因為沒有前例。」
李貞秀「國籍案」的荒謬在於：一，李慶安雙重國籍案政府（外交部）還有能力查詢外國相關單位，陸配除籍案，民進黨從官員到民代只能出一張嘴要陸配自己拿出證明─偏偏他們都知道沒人拿到；二，李慶安案政府拿到其雙重國籍事實之後，還是回到中選會，由中選會決定其立委和議員當選資格是否有效，李貞秀案從頭到尾就是民進黨官的「獨白」，恍若未覺李貞秀不分區立委資格不是劉世芳說了算，也不是梁文傑說了算，更不是民進黨立委們說了算；三、總統以降一干官員硬要把自己的台獨主張，塞給陸配、塞進不是台獨的法律（兩岸人民關係條例）、還要指揮多數不認同台獨的立法院解其職；四，甚至還有綠委主張屆時政務官不答其詢，不給她要查的資料…，差不多又是不副署不公布不執行那套的小號版─不答不覆，近乎「針對性霸凌」。
沒錯！李貞秀案最讓不舒服的就是針對陸配的政治霸凌！給了身份證却不給他們平等的公民權─甚至無視他們拿到身份證之前的漫漫長路；既容許陸配拿到國民身份、甚至履行國民義務（繳稅），却質疑其國家忠誠，李貞秀來台三十三年遠超過她在陸的二十年，這都不夠，因為她的陸配身份，國安風險、洩密疑慮全栽到她頭上，這是對一整個族群的歧視，那府院黨共諜又從何而來？
民進黨若真心兩國論，那得修憲修法，在此之前，直接廢了陸委會和海基會，大可不必浪費公帑歧視陸配；若主張陸配適用國籍法的「外國」，與立法院認定人民關係條例是特別法位階高於國籍法，一是釋憲二是走司法判決三是回到中選會認定，最壞的就是中選會公告其立委資格，却讓內政部、陸委會一口一唾沫企圖淹死李貞秀或「親中」政黨。
更多風傳媒報導
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
重量級嘉賓來了！郭泓志現身國訓擔任台灣隊心靈導師 網笑：不是要當投手喔？
體育中心／綜合報導中華職棒稍早在官方IG po出一段影片，重量級嘉賓前旅美強投郭泓志現身國訓中心，和經典賽台灣隊選手們一起參與「洞心時刻」，分享自身經驗給小學弟們。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。