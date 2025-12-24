韓國瑜評價翻身 街訪年輕人讚「誠實公道」 好感度提升

立法院長韓國瑜不只從不缺趣味金句連發，在國會擔任公道伯至今也贏得了穩健、誠實的評價。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜評價水漲船高，綠委沈伯洋遭對岸立案調查時，總統賴清德喊話韓國瑜表態，韓以「自己生病讓別人吃藥」反擊，被解讀韓的政治身價已拉高到可與總統互相叫板。近日一段街訪影片也顯示，年輕人認為韓國於誠實、公道，扭轉了過去被抹黑的負面形象。

「看看年輕人都怎樣評價韓國瑜。」4.4萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」24日PO出一段《大咖開麥》的街訪影片，畫面中出現不少年輕人受訪，他們表示：「韓國瑜他自己就是...他其實算是一個蠻誠實的老男人...的那種感覺，韓國瑜比較老實」、「我一直都覺得他是個蠻有趣的人，我覺得他最近能照那個議事規則走，很好啊！」、「在新聞上都感覺還不錯，網路新聞，留言感覺都還蠻正面的」

也有人說「以前看到韓國瑜這個人，是比較負面的形象，可是以我自己來說，最近FB、YouTube推給我的，都是一些比較正面的形象，可能就是因為這樣，感覺他形象比較好了」、「感覺他蠻適合『院長』這個協調角色的，他講的話也蠻公道的，就是...好感度有提升！」

網友留言「韓國瑜從頭到尾都是太有人氣才被抹黑，根本查不出任何問題」、「沒被綠營全力抹黑有差」、「仇恨不是事實堆出來的，是媒體餵出來的…走出綠色同溫層，世界自然會變清楚」、「網路影響力越來越大真的不是好事」、「韓院長展現的是成熟與穩健的政治風範」。

有媒體評價，韓國瑜這位被稱為從地獄爬回來的「辣個男人」，仍被綠營視為不可忽視的假想敵。

