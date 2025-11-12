韓國瑜談沈伯洋事件「驚吐這句」 王義川開嗆：格局比較Low

政治中心／劉宇鈞報導

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要讓別人吃藥。民進黨立委王義川說，韓國瑜這種說法在格局上比較Low（低）。

針對中國揚言全球抓捕沈伯洋，賴清德11日強調，中國對台灣並沒管轄權，沈伯洋是在維護台灣民主自由的憲政體制，並無任何違法，他期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴、維護台灣人民言論自由，應該率跨黨派委員來聲援沈。

韓國瑜12日回應，賴清德點名要他為沈伯洋發聲，這是「自己生病讓別人吃藥」；他提到，台灣安全有四隻腳，分別是「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」，但賴與民進黨打斷其中三隻腳，賴應以民進黨主席身份廢除或凍結台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，更要撤回中國為敵對勢力的宣稱。

對此，王義川12日在節目上表示，韓國瑜應該要在一個大家長的角度，即使是國民黨或民眾黨的任何一個立法委員或是議員，遭受到任何一個國家講這些話，中華民國總統都可以站出來捍衛國會議員、國民、台灣人的安全，因為言論自由是無罪的。

王義川直言，韓國瑜在這點的格局上「比較Low」，韓應該要展現出院長的高度，韓未必要像賴清德說的，需率領跨黨派立委出來聲援，但韓只要用立法院長的身分出來喊話就好了，韓後面講那些甚麼自己生病不吃藥的話，其實都是多了。

