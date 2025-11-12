韓國瑜諷賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨轟站在加害者中共立場

[Newtalk新聞]

中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。

韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。

吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。他批，韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

吳崢說，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。他說，「從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。」

賴清德昨說，他非常期待韓國瑜能夠站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋；否則，今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。

