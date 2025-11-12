韓國瑜諷賴清德「自己生病讓別人吃藥」 籲先廢台獨黨綱

立法院長韓國瑜 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於被總統賴清德點名站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋，立法院長韓國瑜今（12）日諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」，他請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的他，一點都不公平。

對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

韓國瑜與副院長江啟臣今日下午舉行記者會回應。

韓國瑜一開始就說，身為立法院院長、副院長對每一位立法委員在院內，言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事的時候，不受到恐嚇跟威脅，這是立法院院長職責所在。他們一定會盡全力保護好每一位立法委員的權責以及他們的權益，這一點是毋庸置疑。

韓國瑜接著嗆說，「針對賴清德總統點名要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我很想講我心裡的話，「今天一個人生病，讓別人吃藥」。從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。

韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，今天一口氣把話說明、說透。第一隻安全的腳是什麼？「保護中華民國」。台灣安全第二隻腳是什麼？「保護我們的民主自由」。台灣安全第三隻腳是什麼？「維護好美台關係」。第四隻腳是什麼？「維護好兩岸和平」。

韓國瑜說，「兩個保護、兩個維護」是台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國，保護民主自由，維護美台關係，維護兩岸和平。賴清德總統本身兼民進黨黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，這四隻腳賴總統跟民進黨打斷了三隻腳，你民進黨的「台獨黨綱」放在這裡，如何保護中華民國？你去今年一整年發動大罷免，你如何保護好台灣民主自由？你宣佈中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳維護好美台關係。」

韓國瑜說，「所以賴清德總統如果要解決、真的幫沈伯洋委員，應該考量如何恢復這四隻腳在台灣平穩的站立在那裡。如果繼續消費沈伯洋委員，把沈伯洋委員被重慶公安局立案調查轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這個對沈伯洋委員一點都不公平，我相信他本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大。我們要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人讓大多數的台灣人民過著幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全這四條腿。」

韓國瑜說，「所以我建議賴清德總統，面對沈伯洋委員這個事情，我們可以察覺到過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立法委員開始立案調查。這一步下來台灣人民是無法接受，我們真正真的要幫助沈伯洋委員，我呼籲賴清德總統，解鈴還是繫鈴人，要從源頭著手。第一用民進黨黨主席身份立刻凍結或者廢除台獨綱領，保護好中華民國」。

韓國瑜說，「第二大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由。第三撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎之下，中華民國憲法規範之下，展開和平交流、和平對話。第四還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正真正解決這個問題的上流源頭」。

韓國瑜說，「再接下來是沈伯洋委員個人的問題，我們一起來如何讓他避開這一場不可測知的兇險。我覺得賴清德總統如果這樣講出來才是負責任，而且對台灣兩千三百萬人來說，我們喘過一口氣，我們不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家日本、新加坡、南韓、東南亞國家包括美國，大家看到台灣海峽兩岸戰爭的引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全甜美的空氣，這不是美是一樁嗎？我想這是我對賴清德總統點我的名，我覺得我發自內心來呼籲讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，我想這才是治本之道。」

立法院長韓國瑜(右)與副院長江啟臣。 圖：林朝億/攝