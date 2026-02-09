韓國瑜護航李貞秀！吳思瑤轟：保護「中國」立委、與台灣人為敵

即時中心／温芸萱報導

民眾黨立委、中配李貞秀未放棄中國籍爭議持續延燒，立法院長韓國瑜卻稱「保障立委問政權是其天職」，引發民進黨立委吳思瑤痛批，吳思瑤直言，解職違法立委依法、依程序立院最直接有效，指韓國瑜選擇性包庇，長期無視綠委權益、縱容國會暴力，只護航藍白與中國人立委，與台灣人為敵。

民眾黨立委、具中配身分的李貞秀，因未放棄中國籍引發的爭議持續延燒。內政部至今仍未收到她交付給立法院的退籍資料影本，內政部長劉世芳也已明確表態，不接受李貞秀要求索取密件以上資料。相關問題若仍無法依法處理，恐將送交憲法法庭裁決。

不過，立法院長韓國瑜日前受訪時卻稱「保障每一位立委的問政權，是他身為立法院長的天職」，此番說法引發綠委強烈反彈。

民進黨立委吳思瑤今日在臉書發文指出，將違法立委李貞秀解職，就法律、就程序，立法院本就是最直接、也最有效的方法，但韓國瑜卻說「保障立委是他的天職」，令人無法接受。吳思瑤更直言，「你嘛幫幫忙，選擇性包庇護航，才是你的天性好嗎！」韓國瑜口中的「保障」，實在讓人不敢恭維。

吳思瑤並逐一點名多起案例，批評韓國瑜對民進黨立委權益一再視而不見。她指出，沈伯洋遭中國進行「跨境鎮壓」，立法院卻遲遲未通過譴責決議案，韓國瑜對沈伯洋的人權與人身安全完全無動於衷，「這是在保障加害人」。

此外，陳培瑜、林月琴等人在國會中遭藍營立委陳玉珍惡踹受傷，韓國瑜不僅沒有任何慰問或關懷，還縱容國會暴力，「保障了施暴者」。吳思瑤也提到，她自己在司法委員會多次遭翁曉玲消音、沒收發言時間，韓國瑜從未伸張議事公道，「保障護短、議事不公者」。

接著，吳思瑤痛批，民進黨團提出的法案屢次遭到丟包、阻擋，韓國瑜一次也沒有捍衛過少數黨立委的平等權利，反而讓程序不正義變本加厲。

她最後直言，韓國瑜只保障藍白政黨的私利，踐踏民進黨立委的權益；只保護「中國人立委」，卻不保護台灣這個國家。她並提及，過去中國人游智彬闖入國會滋事，韓國瑜裝作沒看見，如今換成中國人李貞秀公然違法擔任立委，韓國瑜仍睜眼說瞎話。吳思瑤痛斥，「這樣的國會議長，無良比無能更可惡，執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！」





