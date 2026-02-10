韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了

▲針對高金素梅被搜索一事，韓國瑜呼籲，檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑不上立法委員了嗎？」

北檢說明，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。

針對高金素梅被搜索一事，韓國瑜表示，2高金素梅在立法院0多年的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，相信她經得起檢驗，呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，希望調查必須公正。

對此，林智群今日在臉書發文狠酸，「現在是刑不上立法委員了嗎？藍白要不要修法規定立法委員享有犯罪免責權？法律之前人人平等，有些人比我們更平等。」

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「所以立法委員貪污就可以沒事嗎？就這就是公平正義」、「真的是狗嘴吐不出象牙跟蔥」、「能混就混能撈就撈果真蛇鼠一窩」、「法律之前人人平等，但藍白立委自認比法律還大」、「檢調單位手上沒有證據，不敢搜索立法委員」、「下個會期要修什麼藍白的立委們有眉目了」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



