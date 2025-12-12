韓國瑜變卦！突不克出席賴清德12/15三院茶敘 府：意外與不解

韓國瑜突然說不克出席下周一與總統的茶敘，府方表示不解。廖瑞祥攝



憲政陷入僵局，總統賴清德下週一（12/15）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲三院於總統府茶敘，盼尋求解決之道。不過稍早傳出韓國瑜不克出席，總統府對此表示「意外與不解」，還說韓國瑜曾主動提議以茶敘方式交換意見，將持續了解實際原因。

2024大選後藍白在國會多數，朝小野大的政治局面，藍白聯手強行通過爭議法案，行政院八次覆議未果，朝野陷入憲政僵局無法化解。賴清德考量《財政收支劃分法》、停砍年金修法，以及遲未能交付審查的總預算案，使朝野衝突加劇，盼依憲法進行院際會商，尋求解決之道。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德預定下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過立法院長韓國瑜卻突然表達不克出席，「府方感到意外與不解」。

郭雅慧指出，事實上，在賴清德與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴清德隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

