韓國瑜變「韓國歐巴」！做1事震撼畫面曝光

▲韓國瑜今（10）日Po出自己親簽小卡的照片，只見簽名卡放滿整張桌子，十分震撼。（圖／翻攝自韓國瑜FB）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜4日宣布，將推出2026的《典亮祝福，歲月同行》桌曆，且每本都會有小卡，共有兩款隨機附上。韓國瑜今（10）日Po出自己親簽小卡的照片，只見簽名卡放滿整張桌子，十分震撼。

韓國瑜4日表示，他想把滿心溫暖分享在《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會有小卡，共有兩款隨機附贈，，就像生活裡多出的一點小確幸，而他將親筆簽其中的100張。

廣告 廣告

韓國瑜今日在臉書Po出自己親簽小卡的照片，並表示，「簽名時間開始，一張一張慢慢簽，會隨機放進商品裡，希望能被大家收藏起來，祝大家有美好的一天」。

暖心桌曆附「韓國瑜親簽小卡」！預購、發行時間曝光

韓國瑜先前表示，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴」。該桌曆從12月3日開始預購，12月17日全面發行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

苗博雅不烙跑了？稱若台灣投降「第一批被殺」 黃揚明示警1事

賴瑞隆發「陳菊黑白照」又刪文！4字嚇壞眾人 他：是在哭喔？

蔡英文1舉動「逼宮這人」！邱毅預言下一步：聞到濃濃血腥味