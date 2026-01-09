韓國瑜贈花祝徐欣瑩「心想事成」竹縣長初選升溫周末大拚場

38位藍委今齊聚喊「新竹一定贏」 力挺徐欣瑩參選新竹縣長，立法院長韓國瑜贈花祝「心想事成」。（徐欣瑩辦公室提供／王惠慧新竹傳真）

新竹縣長選戰逼近，藍營陳見賢、徐欣瑩相爭態勢升溫，國民黨立院黨團今由黨團書記長羅智強號召近40名藍委一字排開齊聲力挺，立法院長韓國瑜更致贈花束祝福「心想事成」，表達肯定，本周末兩人也將分別在竹東、湖口拚場舉辦大型造勢，初選前哨戰似乎已悄悄開打。

另一方面，國民黨新竹縣副縣長陳見賢也持續積極跑場，不但已獲新竹縣議長張鎮榮公開表態支持，更在地方累積不少實力，10日陳見賢更將搶先在在竹東鎮戲曲公園舉行「鄉親有約」活動；徐欣瑩11日將在湖口舉辦造勢活動，雙方互別苗頭態勢明顯。

徐欣瑩對今日挺身支持的近40位立院戰友，以及韓國瑜的溫馨祝賀表達深切感謝。面對近期選戰中的抹黑攻擊，她指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠。她強調，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。

針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

對於黨內初選，徐欣瑩表達了落實黨主席鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心。她認為「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式 ，也重申她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天。

