韓國瑜轟詐騙橫行 讚洪孟楷「主張鞭刑懲戒」

新北市長選戰，立委蘇巧慧已獲得民進黨徵召出戰；國民黨方面，則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩大熱門人選，國民黨新北市黨部主委黃志雄日前才說，這個月底前要進行展開協調作業，最慢2月15日人選會出爐，眼看協調會遲遲未定，黃志雄出席活動婉拒受訪，就連侯友宜人還沒到，就先行離開。

立法院長韓國瑜：「沒有想到這個天氣啊，比台北的市區，比立法院冷很多，我們的熱情可以克服這個寒冷。」

前一天還在立法院備戰到深夜，院長韓國瑜隔天一早前進北海岸。立法委員韓國瑜：「大家認真上班，早上辛苦離開家，晚上疲倦回到家，賺一份薪水養家，詐騙集團不用上班，做詐騙，用鞭刑來對付這些完全不願意做事情，不願認真打拚，直接騙人家錢的詐騙集團，我們怎麼會知道，行政院願不願意配合。」

韓國瑜開酸行政院打詐不力，風雨中，力挺立委洪孟楷，因為他的服務處喬遷，要提升服務量，而另外這一位，新北市長侯友宜則是要延續藍營執政。

有關新北市長人選，侯友宜低調未回，日前國民黨新北市黨部主委黃志雄，才說一月底前將展開協調作業，但即將進入2月份，協調會無聲無息。

立委（國）洪孟楷：「基層當然很期待，能夠趕快確認定於一尊，不過我知道我們有自己的步伐，也了解新北市長這邊，絕對是重中之重，所以我們一定會選出最好的人選。」

洪孟楷反應基層心聲，但黨部計劃新北市長人選，最慢2月15日會出爐，眼看時間流逝，劉和然、李四川還沒對接，選舉節奏大幅落後綠營，黃志雄出席活動，連市長都還沒到，腳底抹油，先走一步。

立委（國）洪孟楷：「農曆年前定於一尊，確認人選之後，黨中央一定會有公平、公正、公開機制，跟民眾黨好好的充分合作。」

假如要依照規劃時程，協調出最強人選，只怕黨部得加速完成提名作業。

