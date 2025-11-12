韓國瑜轟賴喊撤敵對勢力 卓榮泰嗆辣回應
[NOWnews今日新聞] 中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日公開露面回應，稱台灣安全如桌子四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。行政院長卓榮泰受訪反問，桌上有兩盤菜，一盤是藍營主席祭拜共諜，一盤是中國全球追捕沈伯洋，「都要沉默地吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法」。
對於韓國瑜批評賴清德，卓榮泰回應表示，自己順著韓院長的話來說，韓院長說一個桌子有四條腿，代表不同的意義。
卓榮泰反問韓國瑜，桌上分別有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應中國現在要學習吳石精神的一個統戰號召，但是這件事情迄今，身為國會議長，中華民國、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語。
此外桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球追捕中華民國國會議員沈伯洋，這不僅違反自由、民主與人權，那更是對大家在安全、人身安全上的一個威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語。
最後卓榮泰質疑，難道這兩盤菜韓院長都要沉默地容忍，都要沉默地吞下去嗎？「他應該給國人一個明確的說法」。
