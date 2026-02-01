韓國瑜辦公室主任傳投入松信議員初選 徐巧芯：尊重

針對外界關注韓國瑜辦公室主任許原榮可能投入國民黨松山信義區議員初選，國民黨立委徐巧芯今（1）日受訪表示，尚未聽到正式宣布消息。她指出，目前已知在跑行程的國民黨籍參選人有四位，包括前發言人楊智伃、李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯說明，這四位參選人在她舉辦活動時都會受邀一起參與。她強調，雖然黨內同志之間可能會有競爭關係，但在合作層面上仍希望能夠展現國民黨團結的氣勢，讓選民看到國民黨的凝聚力。

立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

針對外界熱議，許原榮曾是前立委費鴻泰任台北市議員、副議長至立委期間的辦公室主任，若徐巧芯辦公室主任陳暉也將投入松信區議員初選，若與許、陳２人對陣，是否會成為昔年的「芯費大戰2.0」？

徐巧芯回應，關於許原榮及陳暉兩位是否參選，她並不清楚他們的最終決定為何。她認為參選是個人意願，尊重每個人的選擇，但黨內團結仍是首要目標。

