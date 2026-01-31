韓國瑜辦見面會發「限量版春聯」！親曝「馬上幸福」背後巧思

農曆春節將至，立法院長韓國瑜日前推出的「馬上幸福」春聯大受外界歡迎，他今天（31日）也舉辦見面會，現場發送春聯，吸引大批民眾排隊領取。韓國瑜表示，立法院選了「馬上幸福」這四個字，代表對國人以及海內外好朋友們發自內心的祝福，希望大家在馬年都能平平安安、幸福無比。

韓國瑜31日在立法院舉辦見面會，發放限量版春聯。（圖／中天新聞）

韓國瑜表示，感謝大家來到立法院，一起來分享過年氣息。他指出，馬年即將到來，告別了紛紛擾擾的金蛇年，馬年象徵著行動力，「我們叫萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，馬代表行動力、代表熱情，也代表著一個希望。」

韓國瑜說，我們多方研究要怎麼寫馬年的春聯，讓大家開開心心。後來，想到金蛇年國內外紛紛擾擾，我們期待馬年能讓大家覺得平安、幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」四個字，代表我們對國人以及海內外所有好朋友們發自內心的祝福，希望馬年大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感到幸福無比。

韓國瑜指出，過年是中華文化中最重要一件大事，大家要辦年貨、把家裡面打掃乾淨、把春聯貼上去，這個年我們就準備好了，「我最喜歡的春聯是什麼呢？是『向陽門第春常早，積善人家慶有餘』，這象徵著中華文化的敦厚良善，呼籲人與人之間要善良的相處，所以積善的人家會有餘慶，這非常了不起。」

韓國瑜。（圖／中天新聞）

韓國瑜說，我們希望馬上幸福，也能夠送給所有的好朋友，帶給大家一個幸福平安的一年。

